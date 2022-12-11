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Коммерсантъ FM
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Кадыров прокомментировал конфликт жителей Урус-Мартана с сотрудниками ГИБДД

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал провести воспитательную работу с жителями Урус-Мартана, которые 10 декабря вступили в конфликт с сотрудниками госавтоинспекции. Он пригрозил отправить тех, «кто хочет войны, драки», в район спецоперации.

«Вчера в Урус-Мартане произошел случай... Люди собрались, окружили сотрудников, я хочу сказать... всем те, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки... соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация»,— сказал господин Кадыров на видео, опубликованном на странице его помощника в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).

Агентство «РИА Новости» опубликовало видео предполагаемого конфликта жителей Урус-Мартана с сотрудниками ГИБДД. На видео группа не менее чем из 50 человек собралась на одной из площадей Урус-Мартана. Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД по Чечне, жители города агрессивно отреагировали на требования соблюдать правила дорожного движения.

Начальник управления ГИБДД по Чечне Идрис Черхигов рассказал «Грозный-информ», что поиски участников конфликта ведут 500 сотрудников правоохранительных органов. Он заявил, что рейды будут идти до тех пор, пока «не будут пойманы все участники этого инцидента и они не научатся уважать сотрудников, а также соблюдать правила дорожного движения».

21 ноября Рамзан Кадыров сообщил, что на сотрудника ГИБДД в Грозном во время намаза напал мужчина с ножом. Нападавший попытался скрыться с табельным оружием, его застрелили.

Анастасия Ларина

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