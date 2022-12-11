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Родные пилота не согласились с обвинением

Погибшего летчика Ан-148 будут судить вместе с отставными авиаработниками

Как стало известно “Ъ”, родственники командира Ан-148-100В «Саратовских авиалиний» Валерия Губанова не согласились с версией СКР о том, что его действия могли привести к авиакатастрофе в Подмосковье в феврале 2018 года и гибели 71 человека. Таким образом, погибшего пилота будут судить вместе с двумя менеджерами авиакомпании, отвечавшими в ней за летную работу. Последним суд продлил срок действия меры пресечения — запрета определенных действий.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На днях Басманный райсуд Москвы продлил избранную ранее меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшим заместителю гендиректора «Саратовских авиалиний» Сергею Янюшкину и начальнику летной службы авиакомпании Юрию Костину. Первому до новогодних праздников запрещено пользоваться средствами связи и выходить по ночам из своей квартиры, второму — и вовсе до февраля будущего года. Адвокаты обоих обвиняемых называли запрошенные представителем ГСУ СКР ограничения чрезмерными, рассказывая суду о преклонном возрасте и хронических заболеваниях своих подзащитных, которые давно уже вышли на пенсию. Защитник бывшего управленца Янюшкина Александр Баракин добавил при этом, что его клиент не только признал вину, но и дал следствию «полный расклад» по инкриминируемому преступлению.

Однако представитель СКР убедил суд в том, что оба отставных руководителя «сохранили свое влияние, а также широкий круг рабочих и социальных связей в авиации». Таким образом, оставшись без надзора, пенсионеры Янюшкин и Костин, по версии СКР, могут оказать влияние на свидетелей из числа своих бывших подчиненных, вступить в сговор с соучастниками, численный состав которых так и не был до конца установлен, или вовсе скрыться. Допустить этого, по мнению представителя СКР, сейчас нельзя, поскольку следствие еще идет, а учитывая его «особую сложность и масштабность», руководство ведомства продлило сроки разбирательства по катастрофе Ан-148 до 11 февраля будущего года. В общей сложности — до пяти лет. По данным автора ходатайства, в ближайшее время ему предстоит ознакомить с результатами проведенных экспертиз более сотни представителей погибших пассажиров, живущих к тому же в разных регионах страны. А перед тем как перейти к уже полноценному ознакомлению всех сторон с материалами завершенного расследования — определиться с численным составом обвиняемых по делу. Как выразился следователь в Басманном райсуде, ему необходимо «установить и допросить всех родственников погибшего пилота Губанова, чтобы допустить его представителей».

Обвиняемых по уголовному делу первоначально было четверо. Виновниками авиакатастрофы проводивший техническое расследование Межгосударственный авиакомитет (МАК), а вслед за ним и СКР признали не только руководителей «Саратовских авиалиний», но и двух пилотов Ан-148-100В. По версии обоих комитетов, управленцы допустили к полетам не имеющих должной подготовки летчиков и не обеспечили им нормальные условия работы, однако приведшую к трагедии фатальную ошибку допустили все же не они, а командир Ан-148 Валерий Губанов и второй пилот Сергей Гамбарян. В связи с гибелью обоих летчиков их уголовное преследование можно было прекратить еще на стадии предварительного следствия, однако это стало бы нереабилитирующим летчиков обстоятельством.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, с таким подходом не согласились родственники командира Губанова — опытного в прошлом военного пилота, прошедшего войну в Афганистане и награжденного медалью «За отвагу». Вдова, дочь и отец пилота планируют опровергнуть в суде выводы МАК и СКР об ошибке экипажа и добиваться таким образом полного оправдания погибшего.

Следствию, в свою очередь, теперь необходимо выяснить, кто из родственников станет законным представителем Валерия Губанова в процессе и предоставить ему право ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, катастрофа пассажирского Ан-148-100В «Саратовских авиалиний», совершавшего рейс Москва—Орск, произошла 11 февраля 2018 года через шесть минут после вылета самолета из столичного аэропорта Домодедово. Едва набрав высоту, лайнер, как было установлено техническим расследованием, вошел в пикирующий полет и продолжил снижение до тех пор, пока на скорости 720 км/ч не врезался в землю. Удар был такой силы, что разрушились даже двигатели самолета. Погиб 71 человек, находившийся на его борту. Виновниками катастрофы МАК и СКР назвали пилотов, которые перед вылетом из Домодедово не включили электрообогрев приемников воздушного давления, передающих в систему управления Ан-148 информацию о скорости полета. Из-за обледенения датчиков пилоты увидели на приборах заниженные и расходящиеся между собой значения скорости и отправили машину в пикирование, надеясь таким образом «разогнать» ее. Вплоть до столкновения с землей самолет, как говорят эксперты, управлялся и контролировался экипажем.

Какие выводы из авиакатастрофы сделала Росавиация

При этом сотрудники обоих комитетов пришли к выводу о том, что роковой ошибке летчиков способствовала неправильная организация их полета. У СКР в связи с этим появились и претензии к отвечавшим в 2018 году за летную работу в «Саратовских авиалиниях» Янюшкину и Костину. По версии следствия, под их руководством компания переживала «критическую нехватку» летного состава, вынуждавшую действующих пилотов постоянно перерабатывать. Например, Валерий Губанов, по данным расследования, регулярно и почти вдвое «перевыполнял» установленную Минтрансом временную норму — 90 часов в месяц для гражданского летчика. Другим следствием кадровой проблемы стала спешка: из-за позднего прибытия Ан-148 в Москву командир Губанов перед вылетом был вынужден даже отказаться от обработки лайнера противообледенительной жидкостью.

По данным следствия, формально зачастую проводилась и профессиональная подготовка пилотов. Было, например, установлено, что конструкция тренажеров Ан-148, на которых отрабатывали свои навыки погибшие летчики, не позволяла им моделировать проблему недостоверных показаний скорости и подготовиться к ее решению на земле. «Подготовить пилота для безопасной эксплуатации Ан-148 было невозможно в принципе»,— говорится в отчете МАК. Наконец, следствие считает, что господа Янюшкин и Костин должны ответить и за допуск к полетам неустойчивого психологически Валерия Губанова. Согласно выводам экспертов, расхождения приборных показаний скорости спровоцировали у командира экипажа тяжелый стресс, сменившийся паникой и ступором. В последние минуты перед катастрофой, считают эксперты, он вообще не реагировал на меняющуюся ситуацию и слова напарника.

Сергей Машкин

Фотогалерея

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье

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СКР заявил, что потерпевший вчера крушение Ан-148 во время падения был цел и не горел, а взрыв произошел уже после падения самолета

СКР заявил, что потерпевший вчера крушение Ан-148 во время падения был цел и не горел, а взрыв произошел уже после падения самолета

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

На месте крушения самолета были обнаружены 1,4 тыс. фрагментов тел и почти 500 обломков

На месте крушения самолета были обнаружены 1,4 тыс. фрагментов тел и почти 500 обломков

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В оперативном штабе на месте ЧС заявили, что спасатели обследовали почти 30 гектаров площади в зоне чрезвычайной ситуации

В оперативном штабе на месте ЧС заявили, что спасатели обследовали почти 30 гектаров площади в зоне чрезвычайной ситуации

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

На месте крушения самолета Ан-148 продолжают работать бригады МЧС

На месте крушения самолета Ан-148 продолжают работать бригады МЧС

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Обломки самолета находятся на большой площади – около 30 га, сообщили в МЧС России

Обломки самолета находятся на большой площади – около 30 га, сообщили в МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Спасательная операция МЧС на месте крушения самолета завершилась утром в понедельник. Никто из 65 пассажиров и 6 членов экипажа Ан-148 не выжил

Спасательная операция МЧС на месте крушения самолета завершилась утром в понедельник. Никто из 65 пассажиров и 6 членов экипажа Ан-148 не выжил

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

На месте крушения найдены оба &quot;черных ящика&quot;. Специалисты МАК оценивают состояние бортовых самописцев как удовлетворительное

На месте крушения найдены оба "черных ящика". Специалисты МАК оценивают состояние бортовых самописцев как удовлетворительное

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 780 сотрудников МЧС и 175 единиц техники, в том числе задействованы 9 беспилотников

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 780 сотрудников МЧС и 175 единиц техники, в том числе задействованы 9 беспилотников

Фото: МЧС России

Поисковые работы на месте крушения проводятся силами отряда &quot;Центроспас&quot;, центра &quot;Лидер&quot; МЧС России, а также силами Раменского и Домодедовского пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра МЧС. Работы ведутся посменно в круглосуточном режиме

Поисковые работы на месте крушения проводятся силами отряда "Центроспас", центра "Лидер" МЧС России, а также силами Раменского и Домодедовского пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра МЧС. Работы ведутся посменно в круглосуточном режиме

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Самолет Ан-148 выпускается на ВАСО с 2009 года. Проектный ресурс Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 тыс. летных часов, 40 тыс. полетов. Налет погибшего борта составляет немногим более 16 тыс. часов. На 1 февраля 2018 года он совершил 8 348 посадок, то есть выработал менее 25% ресурса

Самолет Ан-148 выпускается на ВАСО с 2009 года. Проектный ресурс Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 тыс. летных часов, 40 тыс. полетов. Налет погибшего борта составляет немногим более 16 тыс. часов. На 1 февраля 2018 года он совершил 8 348 посадок, то есть выработал менее 25% ресурса

Фото: МЧС России

Пассажиры принесли цветы в аэропорт Домодедово

Пассажиры принесли цветы в аэропорт Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&quot;Саратовские авиалинии&quot; временно приостановили полеты на Ан-148. В аэропорту Саратова 12 февраля прошла траурная акция в память о жертвах катастрофы

"Саратовские авиалинии" временно приостановили полеты на Ан-148. В аэропорту Саратова 12 февраля прошла траурная акция в память о жертвах катастрофы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Чижов  /  купить фото

В Саратове, Орске, Москве и других городах, в которых проживали пассажиры погибшего самолета, будут собраны образцы крови для экспертизы ДНК

В Саратове, Орске, Москве и других городах, в которых проживали пассажиры погибшего самолета, будут собраны образцы крови для экспертизы ДНК

Фото: Коммерсантъ / Игорь Чижов  /  купить фото

Операция по сбору останков и передаче их родственникам погибших займет не меньше недели со дня трагедии, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Операция по сбору останков и передаче их родственникам погибших займет не меньше недели со дня трагедии, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Чижов  /  купить фото

Общие выплаты каждой семье погибших составят более 3 млн рублей, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович

Общие выплаты каждой семье погибших составят более 3 млн рублей, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович

Фото: МЧС России

Обломки пассажирского самолета Ан-148 на месте крушения в Раменском районе

Обломки пассажирского самолета Ан-148 на месте крушения в Раменском районе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры принесли цветы в аэропорт Домодедово

Пассажиры принесли цветы в аэропорт Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сотрудники МЧС работают на месте крушения

Сотрудники МЧС работают на месте крушения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Обломки пассажирского самолета Ан-148

Обломки пассажирского самолета Ан-148

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) и министр транспорта Максим Соколов (второй справа)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) и министр транспорта Максим Соколов (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Сотрудницы МЧС в аэропорту Домодедово

Сотрудницы МЧС в аэропорту Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Деталь самолета на поле в Раменском районе

Деталь самолета на поле в Раменском районе

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

В Следственном комитете заявили: пассажирский Ан-148 взорвался при ударе о землю

В Следственном комитете заявили: пассажирский Ан-148 взорвался при ударе о землю

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте крушения самолета

Сотрудники МЧС на месте крушения самолета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последний раз погибший АН-148 заправлялся в Пензе. Утром, в понедельник в пензенский аэропорт с проверкой приехали представители Следственного комитета РФ. По одной из версий причиной трагедии стало некачественное топливо

Последний раз погибший АН-148 заправлялся в Пензе. Утром, в понедельник в пензенский аэропорт с проверкой приехали представители Следственного комитета РФ. По одной из версий причиной трагедии стало некачественное топливо

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Сотрудники МЧС, бригад медицины катастроф и Следственного комитета России работали на месте трагедии всю ночь, несмотря на сложные погодные условия

Сотрудники МЧС, бригад медицины катастроф и Следственного комитета России работали на месте трагедии всю ночь, несмотря на сложные погодные условия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр транспорта России Максим Соколов (слева) и глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько

Министр транспорта России Максим Соколов (слева) и глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Четверо членов экипажа разбившегося самолета были жителями Саратова. Город скорбит вместе с родственниками погибших летчиков и пассажиров. Чтобы почтить их память, люди несут в саратовский аэропорт траурные букеты

Четверо членов экипажа разбившегося самолета были жителями Саратова. Город скорбит вместе с родственниками погибших летчиков и пассажиров. Чтобы почтить их память, люди несут в саратовский аэропорт траурные букеты

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Метель и глубокие сугробы стали препятствием в работе спасателей на месте трагедии. Обломки фюзеляжа приходится буквально откапывать из-под снега

Метель и глубокие сугробы стали препятствием в работе спасателей на месте трагедии. Обломки фюзеляжа приходится буквально откапывать из-под снега

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

В пункте опознания погибших в Ан-148 дежурит Скорая помощь. Центральной станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы и поликлиникам поручили &quot;оказывать помощь при обращении родственников погибших в особом режиме&quot;

В пункте опознания погибших в Ан-148 дежурит Скорая помощь. Центральной станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы и поликлиникам поручили "оказывать помощь при обращении родственников погибших в особом режиме"

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

Обломки погибшего в Подмосковье Ан-148

Обломки погибшего в Подмосковье Ан-148

Фото: Reuters / Stringer

Обломки погибшего в Раменском районе Ан-148

Обломки погибшего в Раменском районе Ан-148

Фото: AP

Глубокий снег и метель осложняют поисковую операцию

Глубокий снег и метель осложняют поисковую операцию

Фото: Reuters / Stringer

К середине понедельника спасатели обнаружили на месте крушения самолета более 300 обломков

К середине понедельника спасатели обнаружили на месте крушения самолета более 300 обломков

Фото: Reuters / Stringer

Предварительная версия о столкновении Ан-148 с вертолетом не подтвердилась. Спасатели не обнаружили на месте крушения обломков другого воздушного судна

Предварительная версия о столкновении Ан-148 с вертолетом не подтвердилась. Спасатели не обнаружили на месте крушения обломков другого воздушного судна

Фото: AP

Несмотря на крушение Ан-148 в Подмосковье, российские авиакомпании, использующие самолеты подобного типа, от них пока не отказываются

Несмотря на крушение Ан-148 в Подмосковье, российские авиакомпании, использующие самолеты подобного типа, от них пока не отказываются

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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СКР заявил, что потерпевший вчера крушение Ан-148 во время падения был цел и не горел, а взрыв произошел уже после падения самолета

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

На месте крушения самолета были обнаружены 1,4 тыс. фрагментов тел и почти 500 обломков

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В оперативном штабе на месте ЧС заявили, что спасатели обследовали почти 30 гектаров площади в зоне чрезвычайной ситуации

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

На месте крушения самолета Ан-148 продолжают работать бригады МЧС

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Обломки самолета находятся на большой площади – около 30 га, сообщили в МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Спасательная операция МЧС на месте крушения самолета завершилась утром в понедельник. Никто из 65 пассажиров и 6 членов экипажа Ан-148 не выжил

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

На месте крушения найдены оба "черных ящика". Специалисты МАК оценивают состояние бортовых самописцев как удовлетворительное

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 780 сотрудников МЧС и 175 единиц техники, в том числе задействованы 9 беспилотников

Фото: МЧС России

Поисковые работы на месте крушения проводятся силами отряда "Центроспас", центра "Лидер" МЧС России, а также силами Раменского и Домодедовского пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра МЧС. Работы ведутся посменно в круглосуточном режиме

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Самолет Ан-148 выпускается на ВАСО с 2009 года. Проектный ресурс Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 тыс. летных часов, 40 тыс. полетов. Налет погибшего борта составляет немногим более 16 тыс. часов. На 1 февраля 2018 года он совершил 8 348 посадок, то есть выработал менее 25% ресурса

Фото: МЧС России

Пассажиры принесли цветы в аэропорт Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

"Саратовские авиалинии" временно приостановили полеты на Ан-148. В аэропорту Саратова 12 февраля прошла траурная акция в память о жертвах катастрофы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Чижов  /  купить фото

В Саратове, Орске, Москве и других городах, в которых проживали пассажиры погибшего самолета, будут собраны образцы крови для экспертизы ДНК

Фото: Коммерсантъ / Игорь Чижов  /  купить фото

Операция по сбору останков и передаче их родственникам погибших займет не меньше недели со дня трагедии, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Чижов  /  купить фото

Общие выплаты каждой семье погибших составят более 3 млн рублей, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович

Фото: МЧС России

Обломки пассажирского самолета Ан-148 на месте крушения в Раменском районе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры принесли цветы в аэропорт Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сотрудники МЧС работают на месте крушения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Обломки пассажирского самолета Ан-148

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) и министр транспорта Максим Соколов (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Сотрудницы МЧС в аэропорту Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Деталь самолета на поле в Раменском районе

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

В Следственном комитете заявили: пассажирский Ан-148 взорвался при ударе о землю

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте крушения самолета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последний раз погибший АН-148 заправлялся в Пензе. Утром, в понедельник в пензенский аэропорт с проверкой приехали представители Следственного комитета РФ. По одной из версий причиной трагедии стало некачественное топливо

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Сотрудники МЧС, бригад медицины катастроф и Следственного комитета России работали на месте трагедии всю ночь, несмотря на сложные погодные условия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр транспорта России Максим Соколов (слева) и глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Четверо членов экипажа разбившегося самолета были жителями Саратова. Город скорбит вместе с родственниками погибших летчиков и пассажиров. Чтобы почтить их память, люди несут в саратовский аэропорт траурные букеты

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Метель и глубокие сугробы стали препятствием в работе спасателей на месте трагедии. Обломки фюзеляжа приходится буквально откапывать из-под снега

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

В пункте опознания погибших в Ан-148 дежурит Скорая помощь. Центральной станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы и поликлиникам поручили "оказывать помощь при обращении родственников погибших в особом режиме"

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

Обломки погибшего в Подмосковье Ан-148

Фото: Reuters / Stringer

Обломки погибшего в Раменском районе Ан-148

Фото: AP

Глубокий снег и метель осложняют поисковую операцию

Фото: Reuters / Stringer

К середине понедельника спасатели обнаружили на месте крушения самолета более 300 обломков

Фото: Reuters / Stringer

Предварительная версия о столкновении Ан-148 с вертолетом не подтвердилась. Спасатели не обнаружили на месте крушения обломков другого воздушного судна

Фото: AP

Несмотря на крушение Ан-148 в Подмосковье, российские авиакомпании, использующие самолеты подобного типа, от них пока не отказываются

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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