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Коммерсантъ FM
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В Иркутске загорелся спа-центр на площади более 350 квадратов

В поселке Молодежный вспыхнул пожар в семейном спа-центре, сообщает региональное МЧС. На момент прибытия пожарных посетителей в нем не было, отмечает ведомство. Площадь пожара составляет более 350 кв. м, тушение осложняется порывами ветра.

«В 21.26 (16:26 мск) в пожарно-спасательную службу города Иркутска поступило сообщение о пожаре в семейном СПА-клубе в поселке Молодежном на улице Трактовой»,— сообщает региональное МЧС. Пожар тушат 5 единиц техники и 18 человек, тушение осложняется порывами сильного ветра, а также сложной конструктивной особенностью центра.

«Информация уточняется»,— отметило ведомство.

Мария Федотова

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