Экскурсионный автобус попал в аварию под Нижним Тагилом

Вечером 10 ноября под Нижним Тагилом произошла авария с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 38 детей и семь взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По их данным, автобус ехал из Североуральска в поселок Черноисточинск для посещения Арт-резиденции, но в пути водитель не справился с управлением, и автобус вылетел в кювет. Доставать его пришлось с помощью автокрана. После этого автобус в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции продолжил путь. В результате аварии никто не пострадал.

За рулем транспорта находился 57-летний мужчина. Его водительский стаж — 28 лет, уточнили в пресс-службе.

Утром 8 декабря на 271-м км трассы Екатеринбург-Тюмень в Тугулымском районе (Свердловская область) столкнулись три грузовика, водитель одного из них погиб.

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Катерина Якушева