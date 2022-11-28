Микрофинансисты разрослись в кризис

Крупнейшие микрофинансовые компании (МФК) в январе—сентябре улучшили результаты работы год к году, следует из опубликованных ими отчетностей. Участники этого рынка быстрее банков адаптируются к кризису, и по итогам года в целом он может показать рост, хоть и не такой значительный, как в 2021 году. Но в 2023 году, полагают эксперты, динамику будет сдерживать ужесточение регулирования и «вызревание кредитных рисков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал данные отчетности по РСБУ 30 крупнейших МФК за девять месяцев 2022 года. Согласно документам, общая чистая прибыль компаний составила 10,26 млрд руб., увеличившись на 30% год к году. Чистые процентные доходы выросли почти на 11%, до 29,5 млрд руб.

Финансовые показатели крупнейших МФК за 9 месяцев 2022 года Название Процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Процентные расходы Изм. за год (%) Расходы на персонал (млн руб.) Изм. за год (%) Расходы на рекламу (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль / убыток (млн руб.) Изм. за год (%) «Займер» 16153 62,2 225 77,9 434,5 32,3 1479,9 44,6 1551,5 26,6 «Мани Мен» 13852 43,2 433 133,9 н.д. — н.д. — 1126,5 6,4 «ЭйрЛоанс» 8297 162,6 382 34,7 79,2 81,2 204,0 7,4 1817,6 263,3 ЦФП 6144 21,0 384 72,1 480,5 3,9 331,9 -36,4 409,4 -53,7 «Т-Финанс» 4799 19,9 891 15,2 н.д. — н.д. — 2455,7 17,2 «Вэббанкир» 4722 82,7 179 137,0 325,9 31,8 767,7 17,8 237,5 -27,8 «Мигкредит» 4075 -23,6 255 36,5 178,9 -31,9 167,5 -12,6 215,9 5,3 «Быстроденьги» 3886 9,8 140 42,3 858,6 0,2 348,1 16,9 109,3 -32,8 «Займ онлайн» 3346 34,5 180 53,5 н.д. — н.д. — 121,8 168,8 «Лайм-Займ» 3308 50,0 104 99,5 284,2 347,3 332,5 12,3 233,9 119,5 «Новое финансирование» 2999 73,6 54 21,2 н.д. — н.д. — 64,7 126,5 «Джой Мани» 2658 151,0 14 145,4 113,2 291,1 92,9 7,2 107,6 30,7 «Рево Технологии» 2652 68,5 317 190,7 н.д. — н.д. — 180,4 -51,3 «Веритас» 2027 -11,8 0 — 115,4 7,4 107,3 -36,7 176,0 -7,5 «Займиго» 1951 73,4 34 13,7 н.д. — н.д. — 129,2 1116,3 Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен. н.д. — нет данных. Источник: по данным отчетности компаний.

Таким образом, микрофинансовый рынок устойчиво проходит текущий кризис, хотя его участники неоднократно отмечали рост стоимости привлечения клиентов, падение чеков и спроса на займы (см. “Ъ” от 30 сентября, 9 ноября и 15 ноября).

Ведущим компаниям, показавшим неплохие финансовые результаты, помогли их высокие рыночные позиции и бренды, привлекающие и удерживающие клиентов, полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Также, уточняет он, сыграли роль экономия на масштабе для переваривания растущих административных издержек и достаточно высокая технологичность.

Более того, микрофинансовый сектор оказался в определенной степени бенефициаром внешних шоков как в 2020 году, так и на фоне событий 2022 года, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрастает на фоне негативной динамики располагаемых доходов,— поясняет он.— Короткий средний срок микрозаймов — преимущество МФО перед банками в более гибком управлении кредитным риском».

Залоговая модель МФО также оказалась в выигрыше. «Рост стоимости автомобилей, начавшийся еще в пандемию, стал позитивным фактором. Выросла не только их цена, но и ценность для собственников. В результате обеспеченность портфеля стала больше, платежная дисциплина не ухудшилась»,— рассказывает гендиректор финтех-сервиса CarMoney Анна Калугина.

В четвертом квартале текущего года, как и в 2023 году, фактор возросшего спроса будет преобладать над фактором повышения консервативности кредитных политик МФО, отмечает господин Уклеин. Даже введенный макропруденциальный лимит (ограничение доли микрозаймов с высоким ПДН не более 35% совокупных выдач) окажет в следующем году на рост рынка МФО лишь ограниченное влияние, считает Иван Уклеин.

Оптимистично настроены и сами компании. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок МФО в 2022 году, скорее всего, покажет рост на уровне 10–15%, полагает коммерческий директор МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Марат Аббясов. Такой же прогноз дают в MoneyMan. «Снижение объемов выдачи весенних месяцев будет компенсировано сезонным спросом в начале осени и под конец года, но лишь частично — в этом году мы ожидаем намного более сдержанный характер традиционного "высокого сезона" в декабре, нежели в прошлые годы»,— говорит гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук.

Однако рентабельность отрасли будет зависеть от скорости и масштаба вызревания кредитных рисков, которые пока не стоит исключать, предостерегает Сурен Асатуров. Труднопредсказуемая внешняя среда и повышенные экономические риски могут стать источником кредитных убытков и проблем в отрасли, если игроки не проявят осторожности в принятии рисков, полагает эксперт.

Выдачи растут прежде всего у крупных компаний, уточняет Марат Аббясов, то есть происходит концентрация рынка, которая особенно ярко проявится в следующем году. Председатель совета директоров финтех-группы Finbridge Леонид Корнилов согласен, что «часть компаний покинет рынок». Во многом, полагает он, на это повлияет ужесточение регуляторной нагрузки — начало применения макропруденциальных лимитов, снижение предельной ставки по займам с 1% до 0,8% в день.

Полина Трифонова