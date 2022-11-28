Микрофинансисты разрослись в кризис

Крупнейшие микрофинансовые компании (МФК) в январе—сентябре улучшили результаты работы год к году, следует из опубликованных ими отчетностей. Участники этого рынка быстрее банков адаптируются к кризису, и по итогам года в целом он может показать рост, хоть и не такой значительный, как в 2021 году. Но в 2023 году, полагают эксперты, динамику будет сдерживать ужесточение регулирования и «вызревание кредитных рисков».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
“Ъ” проанализировал данные отчетности по РСБУ 30 крупнейших МФК за девять месяцев 2022 года. Согласно документам, общая чистая прибыль компаний составила 10,26 млрд руб., увеличившись на 30% год к году. Чистые процентные доходы выросли почти на 11%, до 29,5 млрд руб.
Финансовые показатели крупнейших МФК за 9 месяцев 2022 года
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Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен.
н.д. — нет данных.
Источник: по данным отчетности компаний.
Таким образом, микрофинансовый рынок устойчиво проходит текущий кризис, хотя его участники неоднократно отмечали рост стоимости привлечения клиентов, падение чеков и спроса на займы (см. “Ъ” от 30 сентября, 9 ноября и 15 ноября).
Ведущим компаниям, показавшим неплохие финансовые результаты, помогли их высокие рыночные позиции и бренды, привлекающие и удерживающие клиентов, полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Также, уточняет он, сыграли роль экономия на масштабе для переваривания растущих административных издержек и достаточно высокая технологичность.
Более того, микрофинансовый сектор оказался в определенной степени бенефициаром внешних шоков как в 2020 году, так и на фоне событий 2022 года, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрастает на фоне негативной динамики располагаемых доходов,— поясняет он.— Короткий средний срок микрозаймов — преимущество МФО перед банками в более гибком управлении кредитным риском».
Залоговая модель МФО также оказалась в выигрыше. «Рост стоимости автомобилей, начавшийся еще в пандемию, стал позитивным фактором. Выросла не только их цена, но и ценность для собственников. В результате обеспеченность портфеля стала больше, платежная дисциплина не ухудшилась»,— рассказывает гендиректор финтех-сервиса CarMoney Анна Калугина.
В четвертом квартале текущего года, как и в 2023 году, фактор возросшего спроса будет преобладать над фактором повышения консервативности кредитных политик МФО, отмечает господин Уклеин. Даже введенный макропруденциальный лимит (ограничение доли микрозаймов с высоким ПДН не более 35% совокупных выдач) окажет в следующем году на рост рынка МФО лишь ограниченное влияние, считает Иван Уклеин.
Оптимистично настроены и сами компании. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок МФО в 2022 году, скорее всего, покажет рост на уровне 10–15%, полагает коммерческий директор МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Марат Аббясов. Такой же прогноз дают в MoneyMan. «Снижение объемов выдачи весенних месяцев будет компенсировано сезонным спросом в начале осени и под конец года, но лишь частично — в этом году мы ожидаем намного более сдержанный характер традиционного "высокого сезона" в декабре, нежели в прошлые годы»,— говорит гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук.
Однако рентабельность отрасли будет зависеть от скорости и масштаба вызревания кредитных рисков, которые пока не стоит исключать, предостерегает Сурен Асатуров. Труднопредсказуемая внешняя среда и повышенные экономические риски могут стать источником кредитных убытков и проблем в отрасли, если игроки не проявят осторожности в принятии рисков, полагает эксперт.
Выдачи растут прежде всего у крупных компаний, уточняет Марат Аббясов, то есть происходит концентрация рынка, которая особенно ярко проявится в следующем году. Председатель совета директоров финтех-группы Finbridge Леонид Корнилов согласен, что «часть компаний покинет рынок». Во многом, полагает он, на это повлияет ужесточение регуляторной нагрузки — начало применения макропруденциальных лимитов, снижение предельной ставки по займам с 1% до 0,8% в день.