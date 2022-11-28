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Коммерсантъ FM
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Микрофинансисты разрослись в кризис

По итогам года рынок увеличится на 10–15%

Крупнейшие микрофинансовые компании (МФК) в январе—сентябре улучшили результаты работы год к году, следует из опубликованных ими отчетностей. Участники этого рынка быстрее банков адаптируются к кризису, и по итогам года в целом он может показать рост, хоть и не такой значительный, как в 2021 году. Но в 2023 году, полагают эксперты, динамику будет сдерживать ужесточение регулирования и «вызревание кредитных рисков».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал данные отчетности по РСБУ 30 крупнейших МФК за девять месяцев 2022 года. Согласно документам, общая чистая прибыль компаний составила 10,26 млрд руб., увеличившись на 30% год к году. Чистые процентные доходы выросли почти на 11%, до 29,5 млрд руб.

Финансовые показатели крупнейших МФК за 9 месяцев 2022 года

Название Процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Процентные расходы Изм. за год (%) Расходы на персонал (млн руб.) Изм. за год (%) Расходы на рекламу (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль / убыток (млн руб.) Изм. за год (%)
«Займер» 16153 62,2 225 77,9 434,5 32,3 1479,9 44,6 1551,5 26,6
«Мани Мен» 13852 43,2 433 133,9 н.д. н.д. 1126,5 6,4
«ЭйрЛоанс» 8297 162,6 382 34,7 79,2 81,2 204,0 7,4 1817,6 263,3
ЦФП 6144 21,0 384 72,1 480,5 3,9 331,9 -36,4 409,4 -53,7
«Т-Финанс» 4799 19,9 891 15,2 н.д. н.д. 2455,7 17,2
«Вэббанкир» 4722 82,7 179 137,0 325,9 31,8 767,7 17,8 237,5 -27,8
«Мигкредит» 4075 -23,6 255 36,5 178,9 -31,9 167,5 -12,6 215,9 5,3
«Быстроденьги» 3886 9,8 140 42,3 858,6 0,2 348,1 16,9 109,3 -32,8
«Займ онлайн» 3346 34,5 180 53,5 н.д. н.д. 121,8 168,8
«Лайм-Займ» 3308 50,0 104 99,5 284,2 347,3 332,5 12,3 233,9 119,5
«Новое финансирование» 2999 73,6 54 21,2 н.д. н.д. 64,7 126,5
«Джой Мани» 2658 151,0 14 145,4 113,2 291,1 92,9 7,2 107,6 30,7
«Рево Технологии» 2652 68,5 317 190,7 н.д. н.д. 180,4 -51,3
«Веритас» 2027 -11,8 0 115,4 7,4 107,3 -36,7 176,0 -7,5
«Займиго» 1951 73,4 34 13,7 н.д. н.д. 129,2 1116,3

Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен.

н.д. — нет данных.

Источник: по данным отчетности компаний.

Таким образом, микрофинансовый рынок устойчиво проходит текущий кризис, хотя его участники неоднократно отмечали рост стоимости привлечения клиентов, падение чеков и спроса на займы (см. “Ъ” от 30 сентября, 9 ноября и 15 ноября).

Ведущим компаниям, показавшим неплохие финансовые результаты, помогли их высокие рыночные позиции и бренды, привлекающие и удерживающие клиентов, полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Также, уточняет он, сыграли роль экономия на масштабе для переваривания растущих административных издержек и достаточно высокая технологичность.

Более того, микрофинансовый сектор оказался в определенной степени бенефициаром внешних шоков как в 2020 году, так и на фоне событий 2022 года, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрастает на фоне негативной динамики располагаемых доходов,— поясняет он.— Короткий средний срок микрозаймов — преимущество МФО перед банками в более гибком управлении кредитным риском».

Залоговая модель МФО также оказалась в выигрыше. «Рост стоимости автомобилей, начавшийся еще в пандемию, стал позитивным фактором. Выросла не только их цена, но и ценность для собственников. В результате обеспеченность портфеля стала больше, платежная дисциплина не ухудшилась»,— рассказывает гендиректор финтех-сервиса CarMoney Анна Калугина.

В четвертом квартале текущего года, как и в 2023 году, фактор возросшего спроса будет преобладать над фактором повышения консервативности кредитных политик МФО, отмечает господин Уклеин. Даже введенный макропруденциальный лимит (ограничение доли микрозаймов с высоким ПДН не более 35% совокупных выдач) окажет в следующем году на рост рынка МФО лишь ограниченное влияние, считает Иван Уклеин.

Оптимистично настроены и сами компании. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок МФО в 2022 году, скорее всего, покажет рост на уровне 10–15%, полагает коммерческий директор МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Марат Аббясов. Такой же прогноз дают в MoneyMan. «Снижение объемов выдачи весенних месяцев будет компенсировано сезонным спросом в начале осени и под конец года, но лишь частично — в этом году мы ожидаем намного более сдержанный характер традиционного "высокого сезона" в декабре, нежели в прошлые годы»,— говорит гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук.

Однако рентабельность отрасли будет зависеть от скорости и масштаба вызревания кредитных рисков, которые пока не стоит исключать, предостерегает Сурен Асатуров. Труднопредсказуемая внешняя среда и повышенные экономические риски могут стать источником кредитных убытков и проблем в отрасли, если игроки не проявят осторожности в принятии рисков, полагает эксперт.

Выдачи растут прежде всего у крупных компаний, уточняет Марат Аббясов, то есть происходит концентрация рынка, которая особенно ярко проявится в следующем году. Председатель совета директоров финтех-группы Finbridge Леонид Корнилов согласен, что «часть компаний покинет рынок». Во многом, полагает он, на это повлияет ужесточение регуляторной нагрузки — начало применения макропруденциальных лимитов, снижение предельной ставки по займам с 1% до 0,8% в день.

Полина Трифонова

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