Денег не хватило для освобождения бизнесмена

Как стало известно “Ъ”, основатель международной процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский, обвиняемый в крупном интернет-мошенничестве, полностью погасил ущерб по своему делу. Это стало известно во время недавнего заседания Мещанского райсуда, который рассматривал очередное продление срока ареста бизнесмена. Отметим, что справиться с ущербом программисту особого труда не составило, поскольку сумма едва превышает 329 тыс. руб. Впрочем, этот шаг бизнесмена не привел к его освобождению из СИЗО, чего добивалась защита, арест продлен до февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Врублевский погасил ущерб по своему делу, но на следствие и суд это впечатления не произвело

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Павел Врублевский погасил ущерб по своему делу, но на следствие и суд это впечатления не произвело

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Мещанский суд рассматривал очередное ходатайство следствия о продлении срока ареста Павла Врублевского несколько часов. Необходимость этой меры пресечения следствие аргументировало сложностью расследования, необходимостью проведения различных мероприятий, обратив, по обыкновению, внимание суда на тяжесть преступления, которое инкриминируется его основному фигуранту.

В свою очередь, адвокат Евгения Бозкурт, представляющая интересы программиста, подвергла сомнению аргументы следствия, посчитав их необоснованными. В частности, адвокат отметила, что ее клиент полностью погасил ущерб по делу — компания ее подзащитного ChronoРay перечислила деньги всем 19 потерпевшим по уголовному делу. В подтверждение своих слов госпожа Бозкурт предоставила суду копии платежных поручений.

Как стало понятно чуть позже, погасить ущерб по делу компании господина Врублевского не составило особого труда, так как его сумма едва превышает 329,1 тыс. руб. При этом, напомним, следственный департамент (СД) МВД, ведущий это расследование, квалифицировал действия обвиняемого и его трех подельников по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В своем выступлении адвокат также отметила, что ни один из потерпевших не обращался с заявлениями по поводу неправомерного списания у него денег. Помимо этого, госпожа Бозкурт особо обратила внимание суда на процессуальные ошибки, допущенные, по ее мнению, следствием, в частности, на нарушение порядка предъявления обвинения ее клиенту. Защитник считает, что еще в начале расследования СД должен был возбудить уголовные дела по заявлениям лиц, которые затем были признаны потерпевшими, а уже после этого соединить их в одно производство, однако этого сделано не было. И хотя следствие ссылается на потерпевших в постановлениях о предъявлении обвинения фигурантам дела, датированных 11 марта и 21 июня этого года, отметила адвокат, но по факту дела по их заявлениям были возбуждены лишь за несколько дней до судебного заседания — 27 октября. Это следует в том числе из материалов, представленных СД в суд, подчеркнула защитник. По мнению госпожи Бозкурт, такой алгоритм действий противоречит обязательным требованиям УПК, нарушает права обвиняемого на защиту и ставит под сомнение законность уголовного преследования господина Врублевского. Также адвокат настаивала, что преступление, которое инкриминируется владельцу СhronoPay, относится к предпринимательской деятельности, что, согласно закону, делает арест и содержание ее клиента в СИЗО незаконным, и попросила суд изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с арестом. Однако суд поддержал следствие, оставив Павла Врублевского в СИЗО до 11 февраля. Защита обжаловала это решение.

Как ранее сообщал “Ъ”, это дело было возбуждено в марте 2022 года по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). 11 марта господин Врублевский и еще трое фигурантов были задержаны и арестованы, а обвинение им вскоре ужесточили до ч. 4 ст. 159 УК.

По версии следствия, владелец ChronoPay, занимая также пост гендиректора ООО «Хронопэй Восток», создал преступную группу с целью хищения денег с кредитных карт. Заключив договор об информационном и технологическом взаимодействии с банком «Уралсиб» и Промсвязьбанком, говорится в материалах дела, Павел Врублевский получил доступ к операциям, которые проводили клиенты карт, эмитированных кредитными учреждениями. А после подписания договора с ООО «Вангуд» о предоставлении услуг интернет-эквайринга, считает следствие, преступная схема якобы и была запущена. По версии МВД, хищения осуществлялись через подконтрольные бизнесмену онлайн-сервисы King-donate и Inferno Pay, куда держатели карт заманивались под видом проведения лотерей и розыгрышей. Крупные призы выигрывали все, кто клюнул на приманку, но для получения выигрыша победителю предлагалось уплатить комиссию за конвертацию приза. Ее, считает следствие, и присваивали организаторы аферы. По похожей схеме, но уже под видом возврата НДС, происходило хищение с помощью некоего Официального компенсационного центра, говорится в деле. При этом если в начале расследования речь шла о том, что от действий интернет-мошенников могли пострадать десятки тысяч человек на сумму в сотни миллионов рублей, то теперь число потерпевших и сумма ущерба выглядят весьма скромно.

Также полицейским, по данным “Ъ”, не удалось найти доказательств причастности арестованных к переводам средств, связанным с крупнейшей в Восточной Европе системой по продаже наркотиков Hydra, или к другим преступлениям.

Владислав Трифонов