Суд не вернул валюту бизнесмену

Мещанский суд отказался возвращать €50 тыс. и более $103 тыс. наличными, изъятых при обыске у специалиста в области информационной безопасности Дмитрия Артимовича. Бывший гендиректор компании ChronoPay проходит свидетелем по делу ее основателя Павла Врублевского, обвиняемого в крупном мошенничестве. Деньги, возврата которых добивается господин Артимович, были изъяты у него во время обыска в марте этого года в рамках расследования дела в отношении бывшего бизнес-партнера. Изъятая у свидетеля валюта до сих пор не признана вещественным доказательством по делу, однако райсуд поддержал позицию следственного департамента МВД, который отказывается ее возвращать владельцу, считая, что процессуальный статус изъятых денег пока точно не определен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артимович не понимает, почему ему не возвращают деньги, если он всего лишь свидетель по делу

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Дмитрий Артимович не понимает, почему ему не возвращают деньги, если он всего лишь свидетель по делу

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд недавно рассмотрел жалобу специалиста в области кибербезопасности Дмитрия Артимовича. В ней эксперт оспаривал законность одного из постановлений следователя, ведущего дело в отношении владельца процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, напрямую затрагивающего интересы господина Артимовича.

Напомним, что господина Врублевского и еще троих фигурантов этого дела следственный департамент (СД) МВД считает организаторами и участниками реализации мошеннической схемы, которая работала через онлайн-сервисы King-donate и Inferno Pay. Дело ведет управление СД, расследующее преступления, связанные с организованной преступной деятельностью. И хотя ущерб по нему, по сведениям “Ъ”, на данный момент едва превышает 300 тыс. руб., действия фигурантов квалифицированы по тяжкой ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Бывший гендиректор СhronoPay Дмитрий Артимович проходит по делу свидетелем. Однако, как следует из поданной им жалобы, во время обыска, проведенного 10 марта этого года в квартире господина Артимовича в поселении Сосенском (Новомосковский округ), полицейскими была изъята крупная сумма наличной валюты, принадлежащая владельцу жилья,— 875 юаней, €50 тыс. и более $103,6 тыс.

25 июня адвокат господина Артимовича направил следователю ходатайство о возврате изъятой наличности, однако 5 июля ему было отказано. Мотивируя свое решение, следователь отметил, что процессуальные действия по изъятым во время обыска предметам и материальным ценностям еще не завершены.

Посчитав решение следователя незаконным, специалист по кибербезопасности и его адвокат обратились в суд с жалобой. В ней они отметили, что деньги не признаны по делу вещественным доказательством, поэтому отказ следователя их возвращать нарушает не только конституционные права господина Артимовича, но и наносит существенный ущерб его предпринимательской деятельности.

Автор жалобы требовал от райсуда решение следователя отменить и обязать его возвратить валюту ее владельцу.

На судебное заседание ни следователь, ни представитель Генпрокуратуры не явились. Тем не менее райсуд посчитал, что это обстоятельство не помешает ему рассмотреть жалобу господина Артимовича. В итоге суд встал на сторону СД МВД. В своем постановлении он отметил, что так как расследование дела Павла Врублевского и его предполагаемых сообщников не завершено, то и процессуальный статус изъятой валюты в полном объеме следствием еще не определен.

Дмитрий Артимович с этим выводом райсуда не согласен. Он настаивает, что законных оснований даже для изъятия у него денег не было, поскольку он проходит по делу лишь свидетелем. А теперь, по словам господина Артимовича, следствие мотивирует свой отказ возвращать ему деньги некой экспертизой, «которая длится уже семь месяцев». В связи с этим эксперт по кибербезопасности обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку законности действий следователя. Решение Мещанского райсуда господин Артимович и его адвокат намерены обжаловать.

Владислав Трифонов