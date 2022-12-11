Twitter может увеличить лимит символов в одном твите до 4 тыс.

Бизнесмен Илон Маск заявил, что Twitter собирается увеличить максимальное число разрешенных символов в одном твите с 280 до 4 тыс. знаков. Ранее о такой возможности сообщал один из медиаисследователей.

Один из пользователей Twitter спросил у Илона Маска, собирается ли соцсеть увеличить лимит на символы. «Да»,— написал в ответ господин Маск. Он не привел каких-либо подробностей.

В ноябре Илон Маск сообщил, что платформа работает над увеличением максимального количества разрешенных символов в одном твите. Тогда он не сообщил, насколько будет расширен лимит. На данный момент лимит составляет 280 символов, он был увеличен со 140 символов в 2017 году.

Накануне медиаисследователь Алессандро Палуцци в своем Twitter написал, что соцсеть собирается увеличить лимит на символы до 4 тыс. знаков. Господин Палуцци не привел своих источников информации.

О ситуации в соцсети после ее покупки Илоном Маском — в материале «Ъ FM» «Илон Маск взялся за "яблоко"».

Олеся Павленко