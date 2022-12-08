Три грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень, один человек погиб

На 271-м км трассы Екатеринбург-Тюмень в Тугулымском районе (Свердловская область) столкнулись три грузовика, водитель одного из них погиб. ДТП произошло утром 8 декабря.

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По данным ГИБДД по Свердловской области, 38-летний водитель Freightliner двигался в сторону Екатеринбурга и отвлекся от управления, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Iveco Stralis, после чего по касательной столкнулся с MAN с полуприцепом. В результате аварии 64-летний водитель Iveco Stralis погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи. Погибший водитель были из Самарской области, он перевозил сахар из Екатеринбурга в Сургут. Удар пришелся в его сторону. Другие водители не пострадали, по результатам медосвидетельствования оба были трезвы.

Сотрудниками полиции на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства ДТП, опрашиваются участники.

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