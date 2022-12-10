СМИ: часть Судана осталась без электричества после аварии на ГЭС

Из-за аварии на плотине Мерове в значительной части районов Судана прекращена подача электричества, сообщила газета al-Rakoba. По ее данным, плотина Мерове обеспечивает электричеством большинство регионов Судана. Несколько городов и регионов получают энергию за счет ТЭС. Что послужило причиной ЧП, неизвестно.

Издание уточняет, что в секторе электроэнергетики Судана возникли проблемы с техобслуживанием после военного переворота в октябре 2021 года. Из-за него вся необходимая помощь, которую направляли в Судан для поддержания работы сектора, прекратилась. На этом фоне сотрудники предприятий этой отрасли устроили серию забастовок. Они жаловались на снижение зарплаты. Месяц назад местные органы власти удовлетворили их требования.

Осенью прошлого года суданские военные задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьера Абдаллу Хамдока. Главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП), а также о роспуске кабинета министров. После этого в Судане начались протесты с требованием вернуть гражданское правление. В мае в стране отменили режим ЧП.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «За землю и воду».

Лаура Кеффер