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Коммерсантъ FM
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В Сан-Паулу человек погиб в ходе стрельбы после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

В бразильском Сан-Паулу произошли беспорядки со стрельбой после проигрыша сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу. В результате погибла одна девушка, трое пострадали, сообщает газета Diario da Regiao.

Инцидент произошел вчера, 9 декабря. После матча в торговом центре North Shopping Barretos началась драка между группой людей, конфликт продолжился на улице. Позднее по ней проехал черный Ford, из которого неизвестные выстрелили в трех женщин.

В результате погибла 17-летняя девушка, еще трое ранены. Одна девушка госпитализирована в тяжелом состоянии с ранением легкого. Еще одной оказали помощь на месте. Также в больницу с легкими травмами доставили 21-летнего молодого человека.

Что стало причиной конфликта, в полиции пока не выяснили. Сборная Бразилии проиграла команде Хорватии по пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0, дополнительное — со счетом 1:1, серия пенальти — со счетом 2:4. В полуфинале Хорватия сыграет со сборной Аргентины. Главный тренер сборной Бразилии Тите после проигрыша ушел в отставку.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Хозяева своего времени».

Лаура Кеффер

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