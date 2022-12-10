ТАСС: противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» станет фрегатом к 2025 году

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота получит повышенные ударные возможности и станет фрегатом, сообщили источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Утверждается, что корабль пройдет модернизацию и вернется в состав флота в 2024–2025 годах.

Один из собеседников ТАСС заявил, что «Адмирал Виноградов» получит «повышенное боевое могущество по сравнению с "Маршалом Шапошниковым"». Главным ударным комплексом «Маршала Шапошникова» после модернизации, завершенной в 2021 году, стал «Калибр-НК». Другой источник не исключил, что «Адмирал Виноградов» может получить не только этот комплекс, но и средства для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

Кроме «Адмирала Виноградова» и «Маршала Шапошникова» в составе ВМФ РФ есть еще пять кораблей проекта 1155. Источник госагентства утверждает, что их линия на модернизацию во фрегаты будет продолжена.

Леонид Уварчев