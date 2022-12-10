Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» станет фрегатом к 2025 году

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота получит повышенные ударные возможности и станет фрегатом, сообщили источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Утверждается, что корабль пройдет модернизацию и вернется в состав флота в 2024–2025 годах.

Один из собеседников ТАСС заявил, что «Адмирал Виноградов» получит «повышенное боевое могущество по сравнению с "Маршалом Шапошниковым"». Главным ударным комплексом «Маршала Шапошникова» после модернизации, завершенной в 2021 году, стал «Калибр-НК». Другой источник не исключил, что «Адмирал Виноградов» может получить не только этот комплекс, но и средства для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

Кроме «Адмирала Виноградова» и «Маршала Шапошникова» в составе ВМФ РФ есть еще пять кораблей проекта 1155. Источник госагентства утверждает, что их линия на модернизацию во фрегаты будет продолжена.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...