Безопасные связи

На пресс-конференции в Зальцбурге объявлены планы главного музыкального фестиваля планеты на будущий год. Под неутешительным шекспировским девизом форум покажет летом 2023-го пять полновесных оперных премьер (Моцарт, Глюк, Верди, представленный сразу двумя опусами, и Богуслав Мартину) в трактовке именитейших режиссеров нескольких поколений. Рассказывает Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Barbara Gindl / APA / AFP Фото: Barbara Gindl / APA / AFP

Девизом фестиваль на сей раз выбрал гамлетовское «Распалась связь времен». Это задумано как понятный отклик на международные события и всеобщую растерянность, но, как это в Зальцбурге часто бывало и в более связные времена, отклик где-то стройный, где-то натянутый, а где-то лукавый. Скажем, раз уж цитата взята из Шекспира, то взяты у Верди именно оперы на шекспировские сюжеты — образцово трагический «Макбет» и поздний комический «Фальстаф». Логично, что тут скажешь, но все-таки «Макбета» в Зальцбурге ставили последний раз в 2011-м, а «Фальстафа» в 2013-м — в то время как, допустим, «Травиату» только в 2005-м; «Эрнани» и «Сила судьбы» тоже на фестивале не звучали весьма давно.

Преобладания музыки ХХ века, которое так заметно было в оперной программе в 2022 году, теперь не видно, но прошлое столетие представлено «Греческими пассионами» Богуслава Мартину. В оперной адаптации романа Никоса Казандзакиса действительно хватает и вывихнутого века, и международной конфликтности. Но, насколько именно они важны для восприятия «Пассионов», это уже вопрос. Как и в случае со «Свадьбой Фигаро», которой гений—покровитель фестиваля будет представлен в его программе на сей раз. Впрочем, режиссер Мартин Кушей, который ставит «Свадьбу», уверенно пообещал сделать пресловутый «безумный день» высказыванием о холодной, неуютной и практически военной реальности.

«Фальстафа» ставит прославленный Кристоф Марталер, дебютировавший в Зальцбурге с подачи Жерара Мортье еще в 1996-м. «Свадьбу Фигаро» — Мартин Кушей, который в 2002-м, уже после ухода Мортье, поставил на фестивале достопамятного «Дон Жуана», где дебютировала Анна Нетребко. «Макбета» — Кшиштоф Варликовски, зальцбургский герой времен уже нынешнего интенданта Маркуса Хинтерхойзера. А «Греческие пассионы» — еще более недавняя звезда австралиец Саймон Стоун. Иными словами, связь времен, вопреки девизу, куда как очевидна. Нету Ромео Кастеллуччи — но зато есть Теодор Курентзис, который покажет концертное исполнение «Королевы индейцев» Перселла, правда, не с musicAeterna, а с новоявленными оркестром и хором Utopia. Российские и русскоязычные артисты в любом случае заметны: так, Макбета будет петь Владислав Сулимский, а его супругу — Асмик Григорян.

Наконец, пятая сценическая премьера — «Орфей и Эвридика» Глюка в режиссерской версии Кристофа Лоя, где сценическое действие будет растворено в танце. Этот спектакль перейдет в афишу летнего форума из программы зальцбургского же Pfingstfestspiele, «Фестиваля на Пятидесятницу»: там его премьера пройдет, как сообщили на той же пресс-конференции, еще 26 мая. Руководительница и протагонистка Pfingstfestspiele Чечилия Бартоли предпочла тему не актуальную, а вечную — образ Орфея в опере. Так что на ее фестивале глюковская опера (в пармской редакции 1769 года, где альтовая партия главного героя превращена в низкую сопрановую, более удобную для Бартоли) прозвучит в оправе из «орфических» опусов Монтеверди и Гайдна — с дополнением в виде того же «Орфея» Глюка, но уже в парижской франкофонной версии и с хореографией Джона Ноймайера (2017). Здесь уж точно времена будут связаны прочнее некуда.