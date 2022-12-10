Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Безопасные связи

Зальцбургский фестиваль объявил программу 2023 года

На пресс-конференции в Зальцбурге объявлены планы главного музыкального фестиваля планеты на будущий год. Под неутешительным шекспировским девизом форум покажет летом 2023-го пять полновесных оперных премьер (Моцарт, Глюк, Верди, представленный сразу двумя опусами, и Богуслав Мартину) в трактовке именитейших режиссеров нескольких поколений. Рассказывает Сергей Ходнев.

Фото: Barbara Gindl / APA / AFP

Фото: Barbara Gindl / APA / AFP

Девизом фестиваль на сей раз выбрал гамлетовское «Распалась связь времен». Это задумано как понятный отклик на международные события и всеобщую растерянность, но, как это в Зальцбурге часто бывало и в более связные времена, отклик где-то стройный, где-то натянутый, а где-то лукавый. Скажем, раз уж цитата взята из Шекспира, то взяты у Верди именно оперы на шекспировские сюжеты — образцово трагический «Макбет» и поздний комический «Фальстаф». Логично, что тут скажешь, но все-таки «Макбета» в Зальцбурге ставили последний раз в 2011-м, а «Фальстафа» в 2013-м — в то время как, допустим, «Травиату» только в 2005-м; «Эрнани» и «Сила судьбы» тоже на фестивале не звучали весьма давно.

Преобладания музыки ХХ века, которое так заметно было в оперной программе в 2022 году, теперь не видно, но прошлое столетие представлено «Греческими пассионами» Богуслава Мартину. В оперной адаптации романа Никоса Казандзакиса действительно хватает и вывихнутого века, и международной конфликтности. Но, насколько именно они важны для восприятия «Пассионов», это уже вопрос. Как и в случае со «Свадьбой Фигаро», которой гений—покровитель фестиваля будет представлен в его программе на сей раз. Впрочем, режиссер Мартин Кушей, который ставит «Свадьбу», уверенно пообещал сделать пресловутый «безумный день» высказыванием о холодной, неуютной и практически военной реальности.

«Фальстафа» ставит прославленный Кристоф Марталер, дебютировавший в Зальцбурге с подачи Жерара Мортье еще в 1996-м. «Свадьбу Фигаро» — Мартин Кушей, который в 2002-м, уже после ухода Мортье, поставил на фестивале достопамятного «Дон Жуана», где дебютировала Анна Нетребко. «Макбета» — Кшиштоф Варликовски, зальцбургский герой времен уже нынешнего интенданта Маркуса Хинтерхойзера. А «Греческие пассионы» — еще более недавняя звезда австралиец Саймон Стоун. Иными словами, связь времен, вопреки девизу, куда как очевидна. Нету Ромео Кастеллуччи — но зато есть Теодор Курентзис, который покажет концертное исполнение «Королевы индейцев» Перселла, правда, не с musicAeterna, а с новоявленными оркестром и хором Utopia. Российские и русскоязычные артисты в любом случае заметны: так, Макбета будет петь Владислав Сулимский, а его супругу — Асмик Григорян.

Наконец, пятая сценическая премьера — «Орфей и Эвридика» Глюка в режиссерской версии Кристофа Лоя, где сценическое действие будет растворено в танце. Этот спектакль перейдет в афишу летнего форума из программы зальцбургского же Pfingstfestspiele, «Фестиваля на Пятидесятницу»: там его премьера пройдет, как сообщили на той же пресс-конференции, еще 26 мая. Руководительница и протагонистка Pfingstfestspiele Чечилия Бартоли предпочла тему не актуальную, а вечную — образ Орфея в опере. Так что на ее фестивале глюковская опера (в пармской редакции 1769 года, где альтовая партия главного героя превращена в низкую сопрановую, более удобную для Бартоли) прозвучит в оправе из «орфических» опусов Монтеверди и Гайдна — с дополнением в виде того же «Орфея» Глюка, но уже в парижской франкофонной версии и с хореографией Джона Ноймайера (2017). Здесь уж точно времена будут связаны прочнее некуда.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...