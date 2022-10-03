Плоды обнуления

Из-за кризиса в экономике торговые сети пытаются добиться снижения стоимости импорта ряда продуктов. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) просит Минсельхоз поддержать обнуление пошлин на ввоз некоторых овощей, фруктов, морепродуктов, орехов, кофе и других позиций. Эксперты считают, что мера может сдержать инфляцию. Но российские производители опасаются, что льготный импорт нанесет ущерб их бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минсельхоз рассматривает предложения АКОРТ (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) по обнулению импортных пошлин на некоторые категории продуктов. Об этом говорится в письме министерства ряду отраслевых объединений от 28 сентября, с которым ознакомился “Ъ”. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, копия обращения которого также есть у “Ъ”, в сентябре попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева поддержать установление на уровне ЕЭК нулевых ставок пошлин на импорт ряда овощей, фруктов, креветок, лосося, форели, мидий, оливкового масла, оливок, орехов, кофе арабика и робуста. Сейчас импорт этих товаров облагается пошлиной от 3% до 15%. Беспошлинный ввоз АКОРТ предлагает ввести с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Как пишет господин Караваев, «в период нестабильной экономической ситуации и роста цен» инициатива поможет сдержать стоимость продуктов питания для потребителей. Некоторые указанные продукты в РФ не выпускаются либо необходимы для сезонной замены, говорится в предложениях. Росстат оценивал продовольственную инфляцию в РФ в августе в 15,77% в годовом выражении. В АКОРТ и сетях комментарии не предоставили. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что инициатива будет рассмотрена на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

“Ъ” также ознакомился с отзывами на инициативу ряда отраслевых объединений. В Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края выступают против обнуления пошлин на импорт яблок, груш, слив, вишни и персиков. Как пишет председатель ассоциации Айдын Ширинов, с сентября по декабрь идет массовая реализация российских яблок, а с января по май — продаются плоды из хранилищ. В период массового сбора яблок в России импорт уже занимает 65–75% рынка, что приводит к снижению закупочных цен на местные плоды и «подрывает экономику» локальных поставщиков, сообщил господин Ширинов Минсельхозу.

В ответе Национального плодоовощного союза Минсельхозу также говорится, что поступление дешевых импортных томатов снизит конкурентоспособность местной продукции. По словам источника “Ъ”, у основных поставщиков томатов в РФ — Азербайджана, Турции и Туркменистана — томаты выращиваются в парниках при минимальных затратах, что делает их дешевле российских. По оценкам союза, в 2021 года местные томаты занимали около 60% рынка РФ, но замещение импорта может замедлиться. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предполагает, что АКОРТ пытается обнулить пошлины на товары, которые сети импортируют сами. По его словам, до 80% рынка кофе занимает продукция местной обжарки, а обнуление импортных пошлин может негативно сказаться на российских переработчиках.

Представители некоторых отраслей АПК предложения АКОРТ поддерживают. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев считает, что обнуление импортных пошлин на ряд биоресурсов было бы полезно, учитывая пока недостаточный объем производства форели, вылова креветки и рост затрат на логистику. Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий отмечает, что в случае фруктов пошлины в 3% незначительно влияют на продажи, но в условиях снижения доходов любое сокращение цены заметно.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов согласен, что снижение внешнеторговых барьеров будет способствовать снижению цен и станет сдерживающим фактором для продовольственной инфляции. По его словам, для сетей низкие цены позволяют удерживать высокий трафик и плотность продаж. X5 Group в отчете за первую половину 2022 года сообщала, что для компенсации высокой инфляции компания инвестировала в цены, а наряду со снижением бонусов от поставщиков это привело к небольшому снижению рентабельности.

Алексей Полухин