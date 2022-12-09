Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сравнил сегодняшние подвиги молодых ребят с подвигами их дедов и прадедов. Такое сравнение господин Кириенко сделал во время речи на национальной премии «Патриот-2022».

«Сегодня подвиги сопоставимы с подвигами наших дедов и прадедов… В этом году 80 лет с момента, когда свой героический подвиг совершали совсем молодые ребята в Краснодоне, Молодая гвардия»,— сказал первый замглавы администрации президента (цитата по «РИА Новости»). Спустя 80 лет их ровесники совершают не меньшие по масштабу подвиги, заявил Сергей Кириенко.

«Это война за то, во что будут верить наши дети, внуки, правнуки. За то, насколько в их сердцах и душах сохранятся традиции, убеждения и вера их отцов и дедов»,— сказал господин Кириенко.

Национальная премия «Патриот-2022» проходит в рамках Всероссийского патриотического форума и является общественно-государственной инициативой. Задача премии — выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их вклад в гражданско-патриотическое воспитание.

Мария Федотова