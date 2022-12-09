Пригожин написал ходатайство за стрелявшего в Новошахтинске по полицейским

Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что «готов взять на поруки под личную ответственность» Павла Николина, который подозревается в стрельбе по полицейским из пулемета в Новошахтинске Ростовской области. Господин Пригожин сообщил, что написал ходатайство в суд.

«Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство»,— приводит пресс-служба компании «Конкорд» слова господина Пригожина.

Ранее сегодня суд заключил под стражу Павла Николина. По его словам, он отбился от подразделения (речь идет про отряд «ЧВК Вагнера»), думал, что находится под Артемовском (Бахмут). Стрелять начал, так как решил, что перед ним украинские военные, потому что сотрудники правоохранительных органов были не в форме, пояснил он.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Музыкант" принял полицейских за врагов».

Полина Собакина