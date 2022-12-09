В Петрозаводске спустили на воду краболов «Капитан Егоров»

В Петрозаводске на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе АО «ОССЗ» в пятницу, 9 декабря спустили на воду краболов «Капитан Егоров». Судно получило свое название в честь известного дальневосточного капитала Николая Егорова (1906-1979), сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

В настоящее время на заводе продолжается строительство еще двух судов, всего по заказу их будет семь. Общая стоимость контракта на их строительство превышает 10 млрд руб. Сошедшие с петрозаводской верфи суда отправляются добывать краба на Дальний Восток, в Охотском и Беринговом морях.

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