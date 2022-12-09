В Ханты-Мансийске открылась юбилейная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

Трехдневная XXV выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» стартовала в Ханты-Мансийске в пятницу, 9 декабря. Участниками мероприятия стали более 200 предприятий Югры из 21 муниципального образования.

На центральном стенде выставки – масштабные инвестиционные проекты в сфере АПК региона – Ханты-Мансийский рыбокомбинат, КФХ Чурилович Ф.В. (Кондинский район), АО «Агроника» (Урай) и ООО «Обь-регион» (птицефабрика «Белоярочка», Сургут), КФХ «Богдашка» (Ханты-Мансийский район).

Товаропроизводители представили на выставке рыбную и мясную продукцию, кондитерские изделия, сладости, фермерскую продукцию, дикоросы, сувениры, текстиль для дома, брендовую одежду и др.

Открывая выставку заместитель губернатора – директор департамента экономического развития Югры Роман Генкель отметил, что у Югры много товаров, которыми гордится регион. Руководитель Роскачества Максим Протасов добавил, что Югра входит в топ-5 регионов России по органической сертификации предприятий.

«Я рад, что правительство автономного округа уделяет внимание повышению качества продукции местных производителей. Отмечу, что качество этой продукции с каждым годом растет. Следующий шаг – диагностика качества процессов как на производстве, так и в системе управления. Роскачество готово помогать каждому предприятию в том числе, чтобы отладить систему менеджмента качества, и каждый мог заслужить лояльность потребителей», - сказал он.

В завершение Максим Протасов вручил благодарственные письма от Роскачества за содействие в вопросах развития органической продукции в Югре директору департамента промышленности Кириллу Зайцеву и руководителю центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры Михаилу Ковалю. Также руководитель ведомства вручил сертификаты Роскачества товаропроизводителям автономного округа, прошедшим сертификацию органического производства – ООО «Регион-К», ООО «Биологически-активные вещества территорий Севера», ООО «Ягоды Югры», общине коренных малочисленных народов Севера «Киндаль», общине коренных малочисленных народов Севера «Соболь».

Впервые в рамках выставки-ярмарки пройдет конкурс пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры», который включает в себя 6 номинаций и 14 подноминаций. Всего на конкурс поступило 79 заявок от производителей пищевой продукции. Победители конкурса определятся по итогам решения экспертной комиссии и народного голосования. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. Отдельный денежный приз организационного комитета выставки «Товары земли Югорской» планируется вручить победителю за лучшую презентацию своей продукции на главном стенде выставки-ярмарки.

В рамках деловой программы в первый день выставки-ярмарки состоялись совещание по вопросам развития институтов качества в Югре, торгово-закупочные сессии с федеральными и региональными торговыми сетями.