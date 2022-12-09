Сегодня правительство Великобритании объявило о совместном оборонном проекте, в рамках которого Великобритания, Италия и Япония создадут истребитель нового поколения. Проект под названием Global Combat Air Programme (GCAP) рассчитан до 2035 года, когда должен быть создан аппарат, «способный к беспилотным полетам, оборудованный новейшими сенсорами, системами вооружения и инновационными системами анализа данных».

«Объединив усилия с Италией и Японией, Великобритания использует свой опыт, разделит затраты и обеспечит содействие со стороны королевских ВВС для сотрудничества с нашими ближайшими партнерами»,— говорится в заявлении. Премьер-министр Риши Сунак добавил, что «объявленное сегодня международное сотрудничество подчеркивает нацеленность на укрепление безопасности в евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах. Истребитель следующего поколения будет использован для защиты нас и наших союзников по всему миру с использованием силы нашей оборонной индустрии мирового уровня, создавая рабочие места и спасая жизни».

Планируется, что новый совместный истребитель станет заменой истребителей четвертого поколения Typhoon, которые сейчас находятся на вооружении Великобритании, Италии, Германии, Испании, Саудовской Аравии и ряда других стран. В официальных заявлениях властей не сообщается, к какому именно поколению будет принадлежать новый совместный истребитель. СМИ предположили, что речь идет о шестом поколении. Истребителями пятого поколения в настоящий момент располагают США (F-22 Raptor и F-35 Lightning II), Россия (Су-57) и Китай (Чэнду J-20). Британская оборонная компания BAE Systems принимала участие в создании истребителей Typhoon и F-35. Японская Mitsubishi Heavy Industries в 2014 году представила прототип истребителя пятого поколения X-2 Shinshin. Правительство Японии также подписало с Mitsubishi Heavy Industries контракт о создании истребителя шестого поколения под условным названием F-X.

Евгений Хвостик