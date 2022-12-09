Сборная Краснодарского края по альпинизму покорила семитысячник в Гималаях

Пятая гималайская экспедиция стартовала 12 октября. Ее целью было восхождение на вершину Аннапурна IV (7525 м)

На вершине горы были установлены флаги России, Краснодарского края и горного курорта «Роза Хутор» — в числе участников экспедиции оказался инженер Противолавинной службы сочинского горного курорта Андрей Дергачев. Он один из двух российских альпинистов, поднявшихся в этот раз на семитысячник.

Команда в составе 14 участников совершала восхождение в традиционном стиле, акклиматизируясь по ходу маршрута, провешивая перила и разбивая лагеря. При этом россияне работали без помощи высотных носильщиков. В итоге на пути к вершине альпинисты установили пять промежуточных лагерей, переходы между ними занимали по 5–6 часов. Само восхождение заняло 25 дней и преодолеть весь путь смогли не все, хотя изначально все участники экспедиции ставили себе такую цель.

Краснодарцы шли по северной стене и совершили не одну попытку покорить вершину. В результате 13 ноября семитысячник все же сдался двум альпинистам — Александру Елисееву и Андрею Дергачеву. «Самое сложное было уже наверху — это постоянное ощущение холода и очень сильный ветер. Приходилось ловить подходящую погоду, и в какой-то момент нам наконец-то повезло»,— рассказал Андрей Дергачев. Он отметил, что подъем на Аннапурну IV считается достаточно сложным даже по сравнению с подъемом на восьмитысячник.

Аннапурна IV, часть массива Аннапурна, изолирована от других вершин своей группы крупной седловиной. Первое восхождение на вершину 30 мая 1955 года совершили немцы Харальд Биллер, Хайнц Штайнмец и Юрген Велленкамп из бывшей Западной Германии. До 2022 года из 98 экспедиций на Аннапурну IV только 32 достигли вершины, в том числе 27 участников по северо-западному хребту. Другие поднимались по маршруту северная стена — восточный гребень. До нынешнего восхождения россиян последняя успешная экспедиция на Аннапурну состоялась семь лет назад, в 2015 году.

Читайте нас в Telegram