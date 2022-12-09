Итоги конкурса «Курортный Олимп»: четыре «золота» и два «серебра» у команды курорта Абрау-Дюрсо

Победители получили дипломы, кубки и специальные призы из рук губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В Сочи 8 декабря 2022 года объявлены итоги краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп – 2022». Центр туризма «Абрау-Дюрсо» и его сотрудники одержали победу в четырех номинациях.

Курорт Абрау-Дюрсо как организация стал лидером номинаций «Индустрия впечатлений: эногастрономический объект» и «Лучший работодатель», а в категории «Лучший туристический продукт» ему присвоено второе место. Каждый год на берег озера Абрау приезжает около полумиллиона гостей. Они высоко оценивают туристическую инфраструктуру, атмосферу курорта Абрау-Дюрсо и уровень гостеприимства. Все это было бы невозможным без большой команды, отвечающей за настроение и комфорт туристов. Можно смело сказать, что в Абрау-Дюрсо здорово не только отдыхать, но и работать.

Лучшим событием года по версии конкурса стал фестиваль «День рождения игристого». Он прошел 6 августа в Арт-парке Абрау-Дюрсо: помимо развлечений, бармен-шоу и фудкорта с черноморскими блюдами гостей ждал бесплатный концерт группы Dabro. Праздник посетили более 12 000 человек. Планируется, что фестиваль станет ежегодной традицией для Абрау-Дюрсо — родины российского игристого.

Первое место в номинации «Лидер отрасли: работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» заняла Маргарита Савченко, администратор бутик-отеля «Империал». Маргарита зарекомендовала себя как ответственный и чуткий специалист на страже стандартов сервиса и гостеприимства.

«Серебро» как лучшему экскурсоводу присуждено Ольге Булах, гиду Исторического комплекса «Абрау-Дюрсо». Ольга попала в команду курорта во время последнего летнего сезона и за короткое время проявила себя как профессионал высокого уровня. В рамках отборочных конкурсов с ее участием снят ролик, повествующий о советском периоде становления винодельческого хозяйства «Абрау-Дюрсо». Экскурсовод мастерски продемонстрировала свои знания и харизму рассказчика.

Краевой конкурс «Курортный Олимп» учрежден в 2005 году с целью поддержания престижа отрасли и стимулирования лучших сотрудников. С 2016 года «Курортный Олимп» официально признан региональным этапом Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Основной организатор — министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо"