Суд привлек Дамира Камилова к ответственности по долгам Уралкапиталбанка

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших Уралкапиталбанк — бывших совладельцев банка Дамира Камилова (91%) и Виталия Полякова (8,8%), экс-председателя совета директоров Леонида Гафарова, бывших членов совета Урала Хусаинова и Рустама Шуварова, а также Эльвиру Хантимерову, Марата Халиуллина, Максима Путенихина, которые состояли в правлении банка, и экс-главного бухгалтера Альфиры Беленковой. По решению суда, к ответственности привлечен только господин Камилов. Определение размера его ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами, говорится в сообщении АСВ на Федресурсе. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

ЦБ отозвал лицензию у Уралкапиталбанка в феврале 2018 года в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. В том же году банк был признан банкротом. Сумма установленных требований 884 кредиторов составляет 6,7млрд руб., из которых, по данным АСВ, выплачено 980,3 млн руб. Величина конкурсной массы банка — 1,3 млрд руб.

Олег Вахитов

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