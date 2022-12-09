Регулярные «Ласточки» в Серов запустят в 2023 году

В 2023 года скоростной электропоезд «Ласточка» начнет регулярно курсировать по маршруту «Екатеринбург-Серов». Об этом рассказал в эфире «Прямой линии» губернатор Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Определяем конечную точку дислокации: это будут либо Бокситы, либо Карпинск, либо Волчанск», — уточнил господин Куйвашев.

По его словам, электропоезд между городами уже запустили, но пока только в пробном режиме. Из Серова «Ласточка» отправляется по субботам и воскресеньям в 03:10 с прибытием в Екатеринбург в 09:28. Из Екатеринбурга — по пятницам и воскресеньям в 17:25 с прибытием в 23:04.

В Свердловской области «Ласточки» курсируют с 2015 года. Ранее в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщали, что в декабре из-за низкого пассажиропотока будет прекращено движение электропоездов по маршруту «Пермь — Екатеринбург». Однако позже губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сказал, что «Ласточки» продолжат курсировать после 11 декабря.

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Катерина Якушева