У обвиняемого в растрате бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина арестовали имущество на 270 млн рублей

Следователи добились ареста имущества бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств. Общая сумма арестованного имущества обвиняемого составляет более 273 млн руб., сообщил РИА «Новости» председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. В томском управлении СКР «Ъ-Сибирь» пояснили, что в опись арестованного попали квартиры и земельные участки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Томской области Фото: Правительство Томской области

В середине июля правоохранители сообщили о задержании бывшего вице-губернатора Томской области, экс-сенатора от региона Юрия Гурдина. «В 2020-2021 годах под его непосредственным руководством директор одного из фондов Томской области растратил денежные средства, выделенные из областного бюджета в рамках национального проекта «Образование»», — рассказал информагентству Александр Бастыркин. Юрию Гурдину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты в особо крупном размере).

В октябре в отношении экс-чиновника возбудили второе уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование подложных документов). Следствие считает, что он купил поддельные дипломы двух томских вузов, которые предоставил в обладминистрацию для назначения на должность.

С июля Юрий Гурдин содержится в томском СИЗО.

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Илья Николаев