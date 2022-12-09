Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Адамант» включил заморозку

Инвестор придерживает ввод БЦ «Северная Пальмира» и переделывает под офисы кинотеатр в ТРК «Лиговъ»

Холдинг «Адамант» отсрочивает вывод на рынок бизнес-центра «Северная Пальмира» на Черниговской улице площадью 66 тыс. кв. м, построенного в 2021 году, сообщили вчера в компании NF Group в Санкт-Петербурге. В ТРК «Лиговъ» девелопер переделывает кинотеатр под офисы. Вакансия офисных площадей в Петербурге к декабрю зафиксирована на уровне 10–11% и может увеличиться в следующем году до 12–13%, но это не настолько критичный показатель, чтобы девелоперы начали массово переформатировать торговые центры, прогнозируют эксперты.

Август 2020 г. Строительство гостинично-делового центра на Черниговской улице 8

Август 2020 г. Строительство гостинично-делового центра на Черниговской улице 8

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Август 2020 г. Строительство гостинично-делового центра на Черниговской улице 8

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бизнес-центр «Северная Пальмира» в Московском районе, построенный в прошлом году, но до сих пор не выведенный на рынок, относится к числу замороженных проектов, рассказала вчера директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко. Среди других примеров зависших проектов — четвертая очередь офисного центра «Заневский каскад — 4», еще один объект холдинга «Адамант», о приостановке ввода и переориентации под другой функционал которого компания заявила в сентябре этого года.

Генеральный директор NF Group в Санкт-Петербурге Константин Лосюков отмечает, что ожидаемый рост уровня вакансий на офисном рынке Петербурга в следующем году до 12–13% (в классах А и В) не является настолько критичным, чтобы девелоперы начало массово менять формат открываемых офисных центров. «Переформатирование обычно начинается, когда вакансия растет до 20% и более»,— подчеркнул господин Лосюков.

«Концепция офисного пространства БЦ "Северная Пальмира" предполагает сдачу офисов крупными метражами. В условиях сегодняшней экономической и политической ситуации процесс заполнения площадей требует более длительного периода и тщательного подбора арендаторов»,— объяснили причину задержки вывода офисного здания в пресс-службе холдинга «Адамант». Какое решение принято в отношении «Заневского каскада — 4», в компании не обозначили.

Виктория Горячева, замдиректора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Nikoliers, считает, что сдвиг сроков реализации части проектов бизнес-центров на следующий год не стоит считать «заморозкой». «Некоторые арендодатели для ввода объекта в эксплуатацию ждут якорного интересанта, который будет давать достаточный арендный поток для поддержания операционной деятельности бизнес-центра,— подтвердила госпожа Горячева.— Другие девелоперы немного скорректировали сроки реализации проектов, при этом строительство объектов идет полным ходом».

Кроме приостановки реализации бизнес-центров, холдинг «Адамант» серьезно перестраивает ТРК «Лиговъ» (34,4 тыс. кв. м) на Обводном канале. Закрывшийся кинотеатр «Каро» девелопер переделывает под офисы, площадь которых может достичь 4 тыс. кв. м, сообщили в NF Group. «Там частично расшиваются фасады, строится двухуровневое пространство»,— пояснила госпожа Волошенко. В холдинге «Адамант» рассказали, что площади, оставшиеся после закрытия кинозалов, было решено реконструировать под офисное пространство для действующего арендатора. В данный момент работы по реконструкции и расширению площадей арендатора завершены.

«Такое перепрофилирование пространства позволило увеличить выручку от сдаваемых площадей в три раза по сравнению с предыдущим периодом, когда на их месте располагался кинотеатр»,— сказали в компании, не уточнив объем выручки и название арендатора. Ранее участники рынка говорили, что перепрофилирование кинотеатра под другие функции — достаточно сложный процесс, так как планировочные решения кинозоны обычно закладываются еще на уровне проектирования. В этом году о переделке кинотеатра в ТЦ «Пик» и открытии там фуд-холла сообщала компания Nikoliers, аналитики которой оценивали примерную стоимость переформатирования кинотеатра в 40–120 тыс. рублей за «квадрат».

Евгения Кулеш, заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers, обращает внимание, что вариант альтернативного использования площадей кинотеатров должен разрабатываться индивидуально с учетом ряда существенных факторов: расположения объекта относительно станций метро, жилых кварталов и инфраструктуры, самого формата объекта (торгового центра), в котором располагается кинотеатр, его площади, его конструктивных особенностей и возможных ограничений по функциональному использованию. Так, например, не все семейные развлекательные центры могут работать на верхних этажах из-за норм и ограничений, в том числе противопожарных.

В каком-то случае площади кинотеатра будет целесообразно перепрофилировать под различные форматы общественного питания, где-то — под торговые площади, фитнес-центр или спортивные и wellness форматы, продолжает госпожа Кулеш. «Не исключено размещение формата dark store (склад товаров, закрытый для посетителей и работающий только на формирование онлайн-заказов.— «Ъ-СПб»), гибких офисных пространств или неклассических вариантов, как, например, интерактивный музей или выставочное и событийное пространство. Зачастую помещения кинотеатров имеют особую специфику, например, высокие потолки, что может быть преимуществом для некоторых других форматов»,— заключает эксперт.

Александра Тен

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...