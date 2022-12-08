Сервис HeadHunter внесен в реестр, обязывающий передавать силовикам данные пользователей

Роскомнадзор внес сервис для поиска работы HeadHunter в реестр организаторов распространения информации в сети Интернет (ОРИ). Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода».

Согласно «пакету Яровой», теперь HeadHunter обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о пользователях по требованию ФСБ, включая внутреннюю переписку.

«Пакет Яровой» — неофициальное название двух законов, направленных на борьбу с терроризмом. Они были приняты в 2016 году и регламентируют новые требования к операторам связи и интернет-проектам, а также расширяют полномочия правоохранительных органов.

HeadHunter — крупнейшая онлайн-платформа по поиску работы в России. По данным сервиса, ежемесячно платформу посещают 18 млн человек. В базе HeadHunter хранятся 61 млн резюме.

Всего в реестре ОРИ более 300 организаций. В список внесены: «ВКонтакте», Mail.Ru и Telegram, сервисы «Яндекса», например «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», «Сбербанк онлайн» и Тинькофф-банк, Tinder и другие.

Дарья Эрозбек