Вышка идет на четыре стороны

Кампус Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Санкт-Петербурга в 2023 году откроет представительство в Индии в сотрудничестве с университетом Свами Вивекананда Субхарти. Для индийского вуза это будет второе полноценное сотрудничество с российскими университетами, а для Петербурга — первое представительство местного вуза в стране специй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампус Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Санкт-Петербурга в 2023 году откроет представительство в Индии

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Кампус Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Санкт-Петербурга в 2023 году откроет представительство в Индии

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

НИУ ВШЭ и индийский университет Свами Вивекананда Субхарти, находящийся в городе Мирут (штат Уттар-Прадеш), 7 декабря договорились о подписании Меморандума о взаимопонимании, все предварительные договоренности достигнуты в ноябре. Это позволит Высшей школе экономики открыть собственное представительство в Индии и сулит новые горизонты для научного сотрудничества. Представительство университета — это филиал, задача которого лоббировать интересы заведения в образовательной, научной и иной сферах. Открытие запланировано на 2023 год. В том числе, через представительство осуществляется рекламная деятельность университета. В настоящий момент с индийскими университетами сотрудничают СПБГУ, Политех Петра Великого (СПбПУ), ЛЭТИ, ИТМО, СПбГАСУ и Горный университет. Однако собственных представительств в Индии эти университеты не имеют.

Директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анна Тышецкая пояснила, что разворот на Восток становится общим трендом развития крупного российского бизнеса и образования. Рынок образования Индии является одним из крупнейших в мире, поэтому через сотрудничество с ними российские университеты смогут продвигать собственные стандарты обучения и составить конкуренцию европейским вузам. Так, по мнению госпожи Тышецкой, Высшая школа экономики может продвигать стандарты российского образования в нише, которую традиционно занимали европейские университеты. Это экономика, компьютерные и социальные науки.

В Университете Субхарти представлены программы, аналогичные деятельности Школы экономики и Школы социальных наук и востоковедения петербургского кампуса, которые преподаются полностью на английском языке. В рамках сотрудничества ВШЭ планирует не только открытие представительства, но и проведение совместных научных конференций, семинаров и круглых столов. Также университет рассчитывает на развитие академической мобильности студентов и преподавателей.

«Между нашими странами существуют тесные экономические, исторические и культурные связи. Мы действуем в русле мировых тенденций сближения новых центров развития. Открытие представительства — это первый шаг питерского кампуса в реализации стратегической задачи "поворота на Восток". Но это не означает, что мы планируем отказаться от того, что делало Петербургскую вышку лидером. Наоборот, благодаря нашим высоким стандартам образования наши программы могут составить конкуренцию европейским университетам в борьбе за привлечение талантливой молодежи»,— поделилась Анна Тышецкая.

Так, еще одно представительство университета планируется открыть в Дели, который является образовательным хабом для многих жителей Индии. И еще четыре на востоке, юге, западе и севере Индии.

«Мы стремимся создать аналогичные представительства по всей стране совместно с другими ведущими университетами»,— делится планами в пресс-релизе доктор Манодж Шарма, заместитель директора НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург по вопросам международной деятельности. Проектом в Индии НИУ ВШЭ начинает комплексную программу развития зарубежных представительств.

«Сегодня студенты из Индии составляют 60% от общего числа иностранных студентов мира. Миссия НИУ ВШЭ в Индии будет заключаться в создании более широкой базы академических и научных активных партнерств с университетами различных категорий»,— добавил доктор Манодж Шарма.

Для университета Свами Вивекананда Субхарти, сотрудничество с Высшей школой экономики станет вторым в России. Первый меморандум о взаимопонимании между учебными заведениями был подписан с университетом «Синергия» из Москвы. Основной упор в Субхарти делают на медицине и IT. Также международная деятельность индийского вуза осуществляется в партнерстве с университетами и институтами Австралии, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Непала и Малайзии.

Екатерина Рязанова