Талибы решили публично ужесточиться

Запрещенное в России движение «Талибан» продемонстрировало безоговорочную приверженность нормам шариата: в Афганистане состоялась первая с момента прихода талибов во власть публичная казнь. Подсудимым был мужчина из провинции Фарах, признанный виновным в убийстве с целью грабежа. Казнь прошла с участием высших лиц государства. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, таким образом талибы могли продемонстрировать, что никакого раскола в их рядах нет, а если страны Запада не пойдут на уступки, то нравы в Афганистане заметно ужесточатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Талибы, захватившие власть в Афганистане в августе 2021 года, вновь привлекли к себе внимание всего мира. На этот раз — благодаря публичной казни, которую они, очевидно, сами хотели сделать максимально заметной.

Подсудимый по имени Таджмир из провинции Герат мало чем примечателен сам по себе. Он никак не угрожал власти талибов и, как сообщается, совершил преступление еще до их прихода к власти — убил жителя соседней провинции Фарах по имени Мустафа, чтобы завладеть его телефоном и мотоциклом. Тем не менее дело прошло все инстанции талибского правосудия. Учитывалось также мнение родственников убитого. СМИ распространили запись речи матери жертвы, где она выступает за максимально жестокое наказание для убийцы сына.

Отец Мустафы, по данным издания Khaama Press, и вовсе выступил в роли палача.

На стадионе в Фарахе, где в среду проводилась казнь, собрались высокопоставленные талибы: заместитель главы правительства Абдул-Гани Барадар, глава Верховного суда Абдул-Хаким Хаккани, глава МВД Сираджуддин Хаккани, глава МИД Амир Хан Моттаки, министр поддержки добродетели и предотвращения пороков Мохаммад Халид Ханафи, министр образования Хабибулла Ага, глава Минюста Абдул-Хаким Шариа и пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

В ноябре господин Муджахид сообщал, что эмир Афганистана Хайбатулла Ахундзада призвал подчиненных придерживаться норм шариата и выносить решения в соответствии с ними. Отметим, что среди экспертов по региону до сих пор нет уверенности, что этот человек вообще жив — с момента прихода талибов к власти он формально исполняет роль главы государства, но ни разу не выступал публично.

Тем не менее пока из традиционных исламских наказаний практиковались лишь удары плетьми. К отрубанию руки, по данным «Sputnik Афганистан», талибские судьи тоже уже приговаривали, но вердикт был отправлен на пересмотр.

Зато в четверг, то есть на следующий день после первой казни, публичной порке подверглись сразу 27 человек, включая женщин. Их обвинили в супружеской измене, воровстве и преступлениях, связанных с наркотиками.

На исполнение жестокого приговора тут же отреагировали в ООН. «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с публичной казнью в Афганистане сегодня. Наша позиция: ООН против смертной казни и мы призываем к возврату к мораторию на смертную казнь»,— заявил представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей. Но талибы отвергли любую критику по этому поводу. «Ограничение и возмездие — это неизменные принципы исламского шариата», — написал в Twitter представитель «Талибана» Энамулла Самангани. Впрочем, стоит отметить, что глава МВД Сираджуддин Хаккани проявил своеобразный гуманизм и лично выплатил семье казненного 100 тыс. афгани — около 64 тыс. руб.

По мнению главы Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, казнь Таджмира из Герата для талибов — важный политический жест. «Полагаю, что талибы выжидали некий испытательный срок, за который Запад должен был сделать какие-то шаги к признанию их правительства,— сказал “Ъ” эксперт.— Но если раньше об этом шли хотя бы разговоры, то сейчас стало очевидно, что этого ждать не стоит. Поэтому талибы отменили мораторий на жесткие наказания и, возможно, сделают их системой». В том, что на провинциальный стадион, где казнили убийцу, приехали первые лица страны, господин Нессар тоже увидел политический сигнал. «Зарубежные исследователи обычно делят талибов на два лагеря — "дипломатов" и "ястребов",— напомнил собеседник “Ъ”.— Пригласив на казнь и главу МВД Хаккани, отец которого был самым воинственным командиром талибов, и дипломата Моттаки, они демонстрируют: никакого раскола нет, это решение движение приняло консолидированно, в ответ на нежелание Запада идти на уступки».

«Самая важная проблема состоит в том, что США должны выполнить свои обещания, отменить санкции, разблокировать активы Афганистана и расчистить путь к установлению официальных дипломатических отношений на основе взаимного уважения»,— заявил телеканалу «Шамшад» в четверг заместитель официального представителя талибов Билал Карими. Те же претензии талибы недавно имели возможность предъявить американцам и напрямую — на встрече со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом в Абу-Даби. Как написал американский дипломат в Twitter, он обратил внимание своих собеседников на «ухудшающуюся ситуацию с правами человека, особенно женщин и девочек».

Кирилл Кривошеев