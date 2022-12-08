Движется ВАД по Ленобласти

Победителем объявленного ФКУ «Упрдор “Северо-Запад”» в ноябре конкурса на капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения Р23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией на участке с 80-го по 111-й км (второй этап) признано АО «ВАД». По условиям контракта на сумму 7,887 млрд рублей, который сейчас находится на этапе подписания, компания также разработает рабочую документацию и выполнит обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают давно назревшую необходимость расширения трассы Р23 с одним из крупнейших в области транспортным трафиком

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты отмечают давно назревшую необходимость расширения трассы Р23 с одним из крупнейших в области транспортным трафиком

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «ВАД» к октябрю 2024 года выполнит за 7,9 млрд рублей капремонт федеральной автодороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией на участке 97–111-й км в Ленинградской области. Эксперты отмечают давно назревшую необходимость расширения трассы с одним из крупнейших в области транспортным трафиком.

Проектная документация по участку была подготовлена в 2019–2020 годах ООО «ПИИ “Севзапдорпроект”» и получила положительное заключение Главгосэкспертизы РФ в августе 2022 года. В конкурсе участвовали две компании.

В пресс-службе «Упрдора» «Ъ-СПб» пояснили, что контракт, который стороны заключают сейчас, предполагает работы на участке с 97-го по 111-й км. «Как и на предыдущих участках, дорога будет расширена с двух до четырех полос движения. Контракт на капремонт участка с 80-го по 97-й км планируем заключить в следующем году»,— уточнили в пресс-службе. Таким образом, ВАД отремонтирует 13 км: от Большой Ящеры до Мшинской, которую эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин называет одним из крупнейших генераторов трафика в Ленобласти. По его словам, проблемы с движением на этом участке наблюдались еще двадцать лет назад.

Финансирование работ будет вестись за счет средств федерального бюджета. До конца года компании предстоит освоить 99 млн рублей, в следующем году до 31 октября — разработать рабочую документацию на сумму 33,24 млн рублей, а за 4 млн — обследовать трассу на наличие взрывоопасных предметов, а также произвести до конца года строительно-монтажные работы на 902 млн рублей. Основной объем работ придется на 2024 год: к 8 октября ВАД должен выполнить строительно-монтажные работы на сумму 6,8 млрд рублей.

Вячеслав Калашников