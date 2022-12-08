Территорию строящейся трамвайной линии до Славянки проверят на опасные снаряды времен войны

Территорию строящейся трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянки начали обследовать на наличие взрывоопасных предметов и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. В течение месяца бригады саперов изучат всю протяженность трассы, сообщили в пресс-службе компании «БалтНедвижСервис».

В районе прохождения будущей линии велись боевые действия. К примеру, у ДОТа, расположенного около железной дороги, уже обнаружены осколки снарядов. Наиболее тщательному обследованию подлежит участок между Шушарами и Славянкой.

Напомним, что работы по строительству линии начались в августе этого гола. В два этапа планируется проложить 21 км путей, построить четыре путепровода и три моста общей длиной 3 километра. Предполагается, что новой транспортной линией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год.

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