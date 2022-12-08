«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл челябинский «Трактор» 2:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге одержал победу над челябинским «Трактором». Встреча команд завершилась со счетом 2:1 (1:1; 1:0; 0:0).

В середине первого периода «Трактор» смог закрепиться в зоне «Автомобилиста» и разыграть результативную атаку — Антон Бурдасов бросил шайбу в сторону ворот, она попала в щиток и отлетела, но Алексей Бывальцев добил момент, закинув ее в сетку (0:1). К концу первой двадцатиминутки «Автомобилист» сравнял счет — Джесси Блерек зашел в зону гостей и точным броском отправил шайбу в челябинские ворота под ловушкой голкипера (1:1).

В середине второго периода хозяева заработали преимущество — начали атаковать ворота «Трактора», шайба отлетела в центр гостевой зоны, Ефим Гуркин подхватил ее и забил в пустой угол (2:1).

«Автомобилист» накопил 59 очков и ещё увереннее закрепился на первом месте в турнирной таблице «Восточной конференции». Ближайший соперник — магнитогорский «Металлург» (52).

Следующий матч свердловчане проведут 19 декабря. Команда в Екатеринбурге встретит «Адмирал» из Владивостока. Матч начнется в 19:00.

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Катерина Якушева