Лот любит троицу

Власти Ленинградской области в очередной раз выставили на торги 50% + 1 акция АО «Отель "Звездный"» в самом центре Сочи. Стоимость лота остается неизменной — 1,9 млрд руб. Предыдущие торги не состоялись по причине отсутствия участников. Аналитики рынка считают, что цена лота — выше рыночной, поэтому найти покупателя на гостиничный объект без дальнейшего дисконта будет проблематично. Эксперты указывают на то, что, вероятно, продавец не желает полностью терять контроль над объектом, несмотря на то что он является обременительным для областного бюджета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель «Звездный» находится в шаговой доступности от парка «Ривьера» и в 10 минутах ходьбы от Черного моря

Фото: zvezdny.biz Отель «Звездный» находится в шаговой доступности от парка «Ривьера» и в 10 минутах ходьбы от Черного моря

Фото: zvezdny.biz

Ленинградский областной комитет по управлению госимуществом (Леноблкомимущества) выставил на торги 50% +1 акция от общего количества акций АО «Отель "Звездный"» . Информация об этом размещена в ГИС «Торги». Стоимость ценных бумаг, состоящих из 4,2 млн штук, составляет 1,9 млрд руб. Торги назначены на 16 декабря.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Отель "Звездный"» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. 99,96% в доле общества принадлежат Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом. По итогам 2021 года выручка организации составила 412,8 млн руб., убыток — 24,1 млн руб.

В сентябре и в ноябре текущего года акции отеля уже выставлялись на торги по той же стоимости. Однако в связи с отсутствием заявок претендентов на участие в аукционе торги признавались несостоявшимися.

Отель «Звездный» имеет статус четырех звезд, он находится в Центральном районе Сочи. Изначально гостиница называлась «Кубань» и состояла из четырех корпусов. Согласно отчету оценщика, рыночная стоимость объектов недвижимости (гостиница «Звездный» на 120 номеров, здание вспомогательного корпуса и пляжные сооружения) составляет 3,6 млрд руб. Общая площадь территории — 24,5 тыс. га.

Как следует из размещенных на сайте ГИС «Торги» документов, в 2006 году Ленинградская область взяла на себя обязательство по строительству второй очереди отеля «Звездный» в предолимпийском Сочи. Тогда в эксплуатации гостиницы находилось четыре корпуса (1959 года постройки — на 90 номеров, 1960 года — на 80 номеров, 1966 года — на 70 номеров и 1968 года — на 190 номеров). Первый, второй и четвертый корпуса решено было снести и возвести на их месте современный 11-этажный корпус с бассейном. После реконструкции отель получил статус Wellness&SPA, здесь построили зоны спа, фитнес-клуб и закрытый бассейн. Кроме того, у гостиницы есть собственная пляжная территория рядом с городским парком «Ривьера».

По данным СМИ, на строительство гостиницы было потрачено 4,5 млрд руб. Средства были взяты в кредит, региону удалось погасить долг только в 2019 году.

По словам директора консалтинговой компании Macon Ильи Володько, исходя из стоимости акций, средняя цена номера в отеле «Звездный» составляет около 31 млн руб. ($500 тыс.). Спикер считает, что это большая сумма, сопоставимая с новым строительством подобного объекта. «Учитывая, что после реконструкции прошло восемь лет, цена объекта завышена. В целом интерес к сегменту гостиничной недвижимости высокий, так как рынок перспективный. Для того чтобы отель смогли реализовать, необходим дисконт этой цене»,— комментирует господин Володько.

По словам эксперта, условия реализации акций отеля говорят о том, что собственник не готов полностью расставаться с этим бизнесом, «а это значит, что есть уверенность в способности гостиницы приносить прибыль». Он также отмечает, что для нового инвестора покупка 50% +1 акция — это гарантия контроля над объектом и способность принимать самостоятельно решения.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что отсутствие претендентов на участие в торгах связано с относительно высокой ценой, а также с не самыми эффективными финансовыми результатами. «Окупаемость 50% +1 акция пакета при цене лота в 1,9 млрд руб. и средней прогнозной прибыли в 20–19 млн руб. в год имеет довольно длинный период — это даже не 10 и 15 лет. Соответственно, несмотря на то, что объект находится в популярной у туристов зоне отдыха, он не является сильно привлекательным для покупателей»,— прокомментировал господин Иккерт.

Таким образом, инвесторы, вероятнее всего, проявят к нему интерес в случае последовательного снижения цены актива, добавил спикер. Однако, как считает эксперт, продавцу невыгодно снижать цену, так как на его строительство потребовалось более 4,5 млрд руб. и несколько кредитных линий. «Объект продается по причине того, что имеет обременительный статус для областного бюджета, и вопрос его реализации будет иметь место до тех пор, пока не будет найден компромисс по цене продажи»,— сказал Павел Иккерт.

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова говорит, что, исходя из нынешней рыночной ситуации, вряд ли вторые торги на тех же условиях и по той же цене будут успешными.

Тат Гаспарян

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