Задержан мошенник, обещавший за взятку трудоустроить студента в ФСБ

В Ростовской области задержан Ягуб Ибрагимов, обещавший устроить на работу в ФСБ за взятку 470 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ региона.

По данным правоохранителей, подозреваемый весной текущего года предложил студенту местного ВУЗа способствовать трудоустройству на должность оперуполномоченного в обмен на взятку. Возможности повлиять на вопрос Ибрагимов не имел, полученными деньгами распорядился по собственному усмотрению. Обманутый потерпевший обратился в правоохранительные органы. Предполагается, что Ибрагимов мог неоднократно повторять данную схему для получения денег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество). Ленинский районный суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анастасия Назарова