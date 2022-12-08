Рынок недвижимости назвали привлекательным для инвесторов

Рынок недвижимости по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, так как он не такой волатильный и рискованный, как другие финансовые активы, сообщила директор по инвестициям Alias Group Юлия Сидская на ежегодном бизнес-завтраке газеты «Ведомости».

В долгосрочной перспективе, учитывая опыт прошлых лет, вложение средств в жилье помогает не только сохранить сбережения, но и получить стабильный доход. Дискуссии о потенциале строительной отрасли ведутся уже давно, однако развитие событий по негативному сценарию маловероятно.

«Стабильность сохранится по нескольким причинам. Во-первых, благодаря системе эскроу в рамках 214-ФЗ в процессе строительства участвуют банки, осуществляющие бесперебойное финансирование с целью завершения реализации проектов в срок. Во-вторых, проекты, получившие одобрение в кредитных учреждениях, имеют модельный запас прочности на случай "длинных" продаж, а превышение запаса регулируется уровнем собственного участия застройщика»,— пояснила Юлия Сидская.

По ее мнению, в текущей ситуации наиболее важным вопросом для отрасли является поддержание спроса на жилье, в том числе через механизм субсидирования ипотечных ставок с сохранением баланса между ростом стоимости недвижимости и снижением ежемесячного аннуитетного платежа за счет субсидий.

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