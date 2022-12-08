«Число обанкротившихся граждан за 2022 год превысило 190 тысяч человек»

Российские суды за 9 месяцев 2022 года признали несостоятельными 194 145 граждан и индивидуальных предпринимателей, что на 41,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К концу 2022 года прогнозируется достижение отметки в 200 000 человек. В подавляющем большинстве случаев граждане начинают процедуру судебного банкротства по собственной инициативе.

Из тысячи компаний и частных юристов Федеральная юридическая компания “ФЦБ” вышла в лидирующие позиции по юридическому сопровождению граждан в процедуре банкротства! За 2022 год доля граждан, списавших свои долги с помощью “ФЦБ”, составила – 9 500 человек. Ежемесячные рекорды по подаче заявлений в суд говорят сами за себя. Только в ноябре 2022 года 809 дел было передано в суд сотрудниками “ФЦБ”по всей территории РФ!

Фото: ФЦБ

Эксперт и управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ” Светлана Яурова считает, что граждане самостоятельно принимают решение воспользоваться возможностью, которую предоставляет государство, и снять со своих плеч долговое бремя.

Процедура банкротства, которая регламентируется ФЗ №127 “О несостоятельности (банкротстве)”, это не просто возможность. Это обязанность каждого гражданина! Гражданин обязан подать заявление на банкротство, если сумма его долговых обязательств не менее 500 тыс. рублей, а просрочка по ним составляет три месяца.

“Проходя процедуру банкротства, наши клиенты чувствуют облегчение уже после обращения к нам. Их перестают тревожить коллекторы, кредиторы. И главное, – они могут спокойно строить свои планы на будущее и не бояться финансовых сложностей в 2023 году.” – говорит Светлана.

Начните 2023 год с чистого финансового листа!

Обратитесь к экспертам “ФЦБ”!

Получите бесплатную консультацию в любом из 68 офисов или позвоните по номеру горячей линии: 8 800 511 64 60

Сайт: ФЦБ.РФ

ООО ФЦБ