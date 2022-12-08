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Коммерсантъ FM
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К пирамиде пристраивают экстрадицию

В ОАЭ задержан еще один организатор Finiko

На территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) задержан еще один основатель финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров. Генпрокуратура России готовит запрос о его экстрадиции, чтобы затем заключить мужчину под стражу в РФ. Ранее надзорное ведомство потребовало выдать Зыгмунта Зыгмунтовича, который также обвиняется в организации преступного сообщества под видом инвестиционной компании и хищении денег у граждан. Ущерб оценивается в 5 млрд руб. Третий основатель Кирилл Доронин был задержан еще в 2021 году в России. По-прежнему неизвестно нахождение четвертого организатора пирамиды — Марата Сабирова.

Эдвард Сабиров

Эдвард Сабиров

Фото: Личный архив Эдварда Сабирова

Эдвард Сабиров

Фото: Личный архив Эдварда Сабирова

«НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его (Марата Сабирова.— “Ъ”) выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания»,— сообщили в Генпрокуратуре. Также надзорное ведомство направило ходатайство в Министерство юстиции ОАЭ о содержании Эдварда Сабирова под стражей. После завершения подготовки и перевода всех экстрадицонных материалов в Минюст ОАЭ Генпрокуратура направит запрос о выдаче организатора пирамиды.

Напомним, в июне этого года МВД РФ возбудило новое уголовное дело в отношении 4 руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Они обвиняются «в организации преступного сообщества и участии в нем» (ч. 1, ч. 2 и ч.  3 ст. 210 УК РФ).

Как рассказывала представитель МВД Ирина Волк, криминальная организация действовала с сентября 2018 года по июль 2019 года. Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. Инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Однако, как считают в МВД, реальная инвестиционная деятельность «руководителями и активными участниками платформы фактически не велась».

По данным министерства, от потерпевших поступило около 10 тыс. заявлений. Ущерб от деятельности Finiko превысил 5 млрд руб. Пострадавшими стали не только жители России, но и граждане Казахстана.

Правоохранительные органы занимались компанией Finiko с конца 2020 года. Тогда было возбуждено первое уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Прокуратура выяснила, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. Изначально дело расследовало МВД по Татарстану, которое летом 2020 года возбудило второе дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Летом 2021 года был задержан и помещен в СИЗО один из основателей финпирамиды Кирилл Доронин. Затем заочно арестовали его соратников, среди них — Эдвард Сабиров и его брат Марат, а также Зыгмунт Зыгмунтович, Ильгиз Шакиров. Осенью 2021 года дело было передано в центральный аппарат МВД России. Начались аресты тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру.

МВД России направило запросы об оказании правовой помощи в пять иностранных государств — Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и Сент-Люсию.

Российские полицейские попросили помочь разыскать средства потерпевших, активы обвиняемых по делу и самих его фигурантов.

Генпрокуратура потребовала экстрадиции сооснователя Finiko из ОАЭ

Ранее сообщалось, что под стражей находятся десять организаторов и участников пирамиды Finiko, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, а трое руководителей — в международный розыск.

17 ноября стало известно, что на территории ОАЭ был задержан другой основатель Finiko Зыгмунт Зыгмунтович. Генпрокуратура заявляла, что направила запрос о его экстрадиции. В то же время Марат Сабиров до сих пор находится в международном розыске.

Кирилл Антонов, Казань

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