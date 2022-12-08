Boeing произвела последний самолет модели B-747

В среду, 7 декабря, американская аэрокосмическая корпорация Boeing объявила, что последний самолет Boeing 747 покинул ее завод в штате Вашингтон. На этом производство этой популярной модели заканчивается. В начале 2023 года этот самолет будет поставлен американской грузовой авиакомпании Atlas Air.

Производство Boeing 747 началось в 1967 году, за 54 года компания произвела 1574 таких машины. На момент создания это был самый большой и вместительный самолет в мире, кроме того, он был первым двухпалубным самолетом. Вместимость 747-го в разных модификациях — от 400 до 500 пассажиров. Именно появление столь вместительного самолета сделало международные, в том числе трансатлантические, перелеты более доступными.

В числе прочего многие 747-е являются самолетами для официальных поездок президентов и монархов во многих странах. Именно эта модель сейчас выполняет функции Air Force One — самолетов для президента США. В последние годы Boeing 747 заказывали только для перевозки грузов. Boeing сообщила о том, что последний такой самолет будет произведен в 2022 году еще в 2020-м.

Главный конкурент Boeing — Airbus объявила о прекращении производства собственного двухпалубного самолета A380 в 2019 году. Последний такой самолет был поставлен покупателю в прошлом году.

Яна Рождественская