Захарова: контракт США на поставку Украине ПВО на 3 года будет подогревать конфликт все это время

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заключение американскими властями контракта с компанией Raytheon на закупку для Украины систем противовоздушной обороны (ПВО) на три года. По ее мнению, это доказывает желание Вашингтона «подогревать боевые действия» как минимум до конца 2025 года.

Госпожа Захарова во время брифинга выразила мнение, что США рассматривают Украину как «инструмент реализации собственных геополитических интересов в противоборстве с Россией». По ее мнению, Вашингтону нужен Киев для «финансовых махинаций». Представитель МИД РФ считает, что этим объясняется желание президента США Джо Байдена добиться через Конгресс $37 млрд дополнительной помощи Украине.

«В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на три года контракт американских властей с компанией Raytheon на $1,2 млрд на закупку для Киева систем ПВО… Иными словами, Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года — это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают»,— сказала госпожа Захарова. Трансляция ее выступления велась в YouTube.

Конгресс накануне, 7 декабря, согласовал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. Он предусматривает выработку «всеобъемлющей стратегии использования асимметричных возможностей для отражения угрозы, исходящей от гиперзвуковых ракет», и укрепления систем ПВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это бюджет — это эхо холодной войны».

Леонид Уварчев