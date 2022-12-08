Названа самая высокооплачиваемая вакансия декабря в Краснодаре

Самой высокооплачиваемой вакансией декабря в Краснодаре стал травматолог-ортопед, которому готовы платить 100 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования Superjob.

«Успешный кандидат должен иметь профильное образование, опыт работы не менее 3 лет и действующий сертификат»,— говорится в результатах исследования.

На втором месте — менеджера проектов по услугам фиксированной связи. Опытному специалисту предлагают зарплату от 80 тыс. рублей, корпоративную связь, полис ДМС, компенсацию на спорт или питание. При этом сотрудник должен определять потребности ключевых клиентов, подбирать услуги для решения их задач.

На третьем месте вакансия врача-эндоскописта с переездом в Славянск-на-Кубани. Рассматривают кандидатов с высшим специальным образованием и опытом работы от трех лет. Услуги такого специалиста оценивают в 80 тыс. руб.

В топ также вошли вакансии водителя категории «E» (80 тыс. руб.) и менеджера по продажам (от 70 тыс. руб.), ритейлеры, специалисты в сферах: оптовых продаж, строительства и производства, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Альбина Баразгова

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