Выдававшего себя за сына директора «Татнефти» осудят в Горно-Алтайске

Горно-Алтайский суд рассмотрит уголовное дело против 32-летнего мужчины, который выдавал себя за сына директора татарстанской компании «Татнефть», Его обвиняют в мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ). Об этом говорится в сообщении прокуратуры Алтая.

Следствие считает, что обвиняемый в одном из городских баров предложил посетителю купить топливо по низкой цене, заявив, что сам он является сыном директора «Татнефти». Через некоторое время злоумышленник позвонил потерпевшему и сказал, что директор компании якобы согласен продать топливо, а для подписания договора должны были прилететь юристы татарстанского предприятия, за билеты которых должен был заплатить посетитель. В итоге последний дал обвиняемому 12,7 тыс. руб. После этого 32-летний мужчина попросил потерпевшего доплатить еще 3,4 тыс. руб., а ему лично одолжить 5 тыс. руб.

"Ъ-Казань"