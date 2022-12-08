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Коммерсантъ FM
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«Яндекс Музыка» представила персональные подборки музыкальных клипов

Музыкальный стриминговый сервис «Яндекс Музыка» запустил персональные рекомендации видеоклипов в специальном разделе «Время клипов». Они доступны как в мобильном приложении, так и на Smart TV.

Подборка формируется автоматически, основываясь на вкусах пользователя, и доступна в телевизорах в приложении «Кинопоиска» в разделе «Музыка», а также на главной странице в мобильном приложении. Подборка «Время клипов» предложит как новые клипы, так и уже знакомых артистов, а также музыкантов в похожих жанрах.

Подборка будет автоматически подстраиваться в зависимости от реакций пользователя и анализировать лайки и пропуски, глубину просмотра и другие параметры. Большая часть клипов представлена в HD и Full HD качестве.

Евгений Федуненко

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