Телевизоры и мужские носки стали дешевле в Удмуртии

В Удмуртии в период с 29 ноября по 5 декабря на потребительском рынке зафиксировали изменение цен на ряд товаров. Так, по данным Удмуртстата, огурцы свежие подорожали на 13,2%, помидоры — 5,6%, вареная колбаса — 5,3%, черный байховый чай — 4,4%, консервы мясные для детского питания — 3,9%, вермишель — 3,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свекла столовая стала дешевле на 3,6%, маргарин — 3,2%, картофель — 3,1%, свинина (кроме бескостного мяса) — 3%, мука пшеничная и говядина (кроме бескостного мяса) — 2,7%, сосиски и сардельки — 2,6%.

Среди товаров первой необходимости подорожали туалетная бумага на 7,5%, зубная паста — на 2,7%. Однако снизились цены на стиральный порошок на 3,2%, пеленки для новорожденных — на 2,9%, детские бумажные подгузники — на 2,8%.

Кроме того, подешевели телевизоры и мужские носки — на 3,8% и 3,4% соответственно.