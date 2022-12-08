В Екатеринбург на центральную площадь привезли новогоднюю ель

На площадь 1905 года в Екатеринбурге привезли живую 30-метровую ель, которую установят в ледовом городке к Новому Году. Напомним, на макушке елки планируется установить светящуюся звезду диаметром не менее 1,2 м. От макушки до подножия установят 16 тросов для натяжения иллюминации. Вокруг елки, на стойках должен быть установлен «шатер» из светодиодных гирлянд.

Ледовый городок откроется 30 декабря 2022 года в 17:00 и будет работать до 15 января 2023 года. Его тематика будет приурочена к 300-летию Екатеринбурга. В городке установят ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки высотой не менее 4,5 метров.

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