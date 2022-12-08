Changan вывел на российский рынок кроссовер CS55 Plus

Компания Changan вывела на российский рынок кроссовер CS55 Plus, который заменит в линейке модель Changan CS55.

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Фото: Changan Changan CS55 Plus

Фото: Changan

Автомобиль будет доступен только со 181-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В России новый кроссовер предложат в трех комплектациях — Comfort (2,6 млн руб.), Luxe (2,7 млн руб.) и Tech (2,7 млн руб.) — которые отличаются перечнем доступного оборудования.

Для CS55 Plus заявлены до шести подушек безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с тачскрином до 12,3 дюймов, цифровая панель приборов, встроенный видеорегистратор, панорамная крыша и другое оборудование.

Официальные дилеры Changan уже открыли прием заказов на модель CS55 Plus. Поставки кроссоверов клиентам должны начаться до конца 2022 года.

Максим Вершинин