Changan вывел на российский рынок кроссовер CS55 Plus

Компания Changan вывела на российский рынок кроссовер CS55 Plus, который заменит в линейке модель Changan CS55.
Changan CS55 Plus
Фото: Changan
Автомобиль будет доступен только со 181-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.
В России новый кроссовер предложат в трех комплектациях — Comfort (2,6 млн руб.), Luxe (2,7 млн руб.) и Tech (2,7 млн руб.) — которые отличаются перечнем доступного оборудования.
Для CS55 Plus заявлены до шести подушек безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с тачскрином до 12,3 дюймов, цифровая панель приборов, встроенный видеорегистратор, панорамная крыша и другое оборудование.
Официальные дилеры Changan уже открыли прием заказов на модель CS55 Plus. Поставки кроссоверов клиентам должны начаться до конца 2022 года.