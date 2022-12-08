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Коммерсантъ FM
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В случае блэкаута связь на Украине проработает минимум три дня

Глава государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь полагает, что в случае полного отключения электроснабжения телевидение, радио и мобильная связь будут работать как минимум три дня. В дальнейшем все будет зависеть от поставок топлива.

«На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон — также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива»,— рассказал глава Госспецсвязи Украины, его слова приводит «Украинская правда».

Серьезные проблемы с электроснабжением на Украине начались после массированных ударов российских вооруженных сил 10 октября. Как говорил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, по состоянию на конец ноября были повреждены все крупные ТЭС и ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить энергосистемы в ближайшее время не получится. Их восстановление оценивается в сотни миллионов долларов.

Анастасия Ларина

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