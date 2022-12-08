Доставка привела авиатора в СИЗО

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная компания "223-й летный отряд"» Минобороны Евгения Бутусова. Ему инкриминируется получение 2 млн руб. от генерального директора ООО «Логистик Юга» за помощь в перевозке оборудования на Ил-76 и Ту-154 в интересах ООО «Газпром-бурение» в район Нового Уренгоя и Бованенково. Свою вину в получении взятки Евгений Бутусов не признал и от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Как сообщили источники “Ъ”, в конце ноября текущего года гендиректор краснодарского ООО «Логистик Юга» Игорь Кривченко обратился за помощью к командиру войсковой части генерал-майору Сергею Мовчану с просьбой помочь перебросить необходимое для ООО «Газпром-бурение» оборудование и грузы силами 223-го летного отряда. Генерал не возражал, но переадресовал предпринимателя к заместителю гендиректора по наземному обслуживанию Евгению Бутусову, занимающемуся вопросами расчетов стоимости такого рода перевозок.

24 ноября предприниматель встретился с Евгением Бутусовым, которому обрисовал возникшую проблему. На что тот, по материалам уголовного дела, ответил, что все расчеты будут сделаны после подачи соответствующей заявки, но детали они обговорят позже. 30 ноября смета расходов 223-го ЛО по маршруту Чкаловский—Новый Уренгой—Бованенково—Чкаловский была готова: согласно расчетам Евгения Бутусова, заказ стоил почти 281 млн руб. Эта сумма не устроила гендиректора «Логистик Юга», и он попросил по возможности снизить цену. Чиновник согласился и представил предпринимателю новую смету расходов, составившую уже почти 235 млн руб. Правда, по данным следствия, в личной беседе Евгений Бутусов предложил и эту сумму уменьшить за счет исключения из нее части требуемых расходов. Предложение устроило господина Кривченко, поскольку теперь речь шла об оплате доставки оборудования до места назначения уже 80 млн руб.

Однако на смете, которую передали господину Кривченко, было написано «2 000 000 руб.». Евгений Бутусов пояснил, по данным следствия, что если смета устраивает, то необходимо передать ему наличными указанную сумму.

Игорь Кривченко положительно отреагировал на предложение замгендиректора по наземному обслуживанию и через пару дней получил СМС, что смета одобрена руководством летного отряда. Однако предприниматель 3 декабря сообщил обо всем сотрудникам ФСБ, которые 5 декабря задержали Евгения Бутусова при получении 2 млн руб. в его рабочем кабинете на ул. Аэродромная в подмосковном Щелково.

Следует отметить, что в ходе расследования этого уголовного дела органами следствия собраны лишь первичные доказательства коррупционной составляющей в действиях представителя летного отряда, и следствие не исключает, что к преступлению могут быть причастны и другие его руководители. Тем временем Евгению Бутусову вменили в вину ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Преображенский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу до 5 февраля 2023 года.

Юрий Сенаторов