Природа не терпит суеты

Создание национального парка в Нижегородской области намечено на 2023 год. Его планировали открыть в этом году, но согласование границ парка со всеми заинтересованными ведомствами и организациями заняло слишком много времени. Парк площадью около 80 тыс. га будет расположен на пяти обособленных участках в разных районах области. Подготовку проекта завершает экологический центр «Дронт». При проведении общественных слушаний разработчик столкнулся с негативной реакцией жителей нескольких сел. В «Дронте» считают, что ложные слухи спровоцировали местные браконьеры, которым станет сложнее жить после включения природных территорий вдоль Волги в состав национального парка.

Экологический центр «Дронт» до конца декабря передаст подведомственному Минприроды РФ ВНИИ Экологии проект национального парка на территории Нижегородской области. Об этом „Ъ“ рассказал руководитель экоцентра Асхат Каюмов на выездном заседании комитета по экологии нижегородского заксобрания. Контракт на выполнение научно-исследовательских и проектных работ для создания национального парка «Нижегородское заволжье» стоимостью 3,35 млн руб. был заключен с «Дронтом» весной 2022 года.

Национальный парк разместится на пяти обособленных природных участках и заказниках — Килемарском, Камско-Бакалдинском, Поволжском, Пустынском и Ичалковском. Проект национального парка включен в федеральную программу по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма. Всего под проектирование национального парка было предоставлено в общей сложности 400 тыс. га природных угодий. Однако сроки его создания сместились.

Министр экологии Нижегородской области Денис Егоров рассказал, что изначально планировалось открыть нацпарк в этом году и экоцентр «Дронт» должен был определить границы парка на каждом из пяти участков, проведя переговоры со всеми заинтересованными сторонами, включая органы МСУ, лесопользователей и охотхозяйства.

Также экологи должны были организовать общественные слушания по проекту, на которых жители могли бы высказать свои замечания к документу.

Проектанты постарались максимально исключить из состава будущего парка населенные пункты и арендованные земли, чтобы не столкнуться с правами третьих лиц. «В результате переговоры со всеми заинтересованными сторонами затянулись. Поэтому было решено перенести создание национального парка на 2023 год. Сейчас по проекту общая площадь всех пяти участков, на которых будет размещаться парк, составляет около 80 тыс. га», — пояснил министр экологии.

Руководитель межрегионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев заявил, что до них информация о границах будущего национального парка доходит отрывочно, и предложил авторам проекта согласовать его с надзорными органами. Он напомнил, что в Ардатовском районе в ближайшее время открывается крупный свинокомплекс группы RBPI, вокруг которого должна быть создана «зона отчуждения», свободная от диких животных во избежание появления очагов африканской чумы свиней. Недалеко от свинокомплекса расположен один из участков национального парка, и нельзя допустить, чтобы зона отчуждения попала в его границы.

Также на части земель национального парка могут оказаться старые скотомогильники. «Нам нужен более плотный контакт с проектантами, чтобы избежать таких наложений», — отметил господин Макарычев.

Ранее при обсуждении проекта Поволжского участка нацпарка жители Кадницы, Работок, Лугового Борка и других поселков жаловались на то, что при его создании будут разорваны родственные связи между людьми, живущими на разных берегах Волги, рассказала депутат заксобрания Татьяна Гриневич. По ее словам, местные жители также опасаются, что они не смогут посещать могилы родных, если старые кладбища окажутся на охраняемых территориях. Денис Егоров парировал, что на протяжении всей работы над проектом возникали различные слухи, но статус национального парка не повлечет никаких ограничений для местных жителей.

Асхат Каюмов в разговоре с «Ъ-Приволжье» рассказал, что негативные слухи и сплетни пускали местные браконьеры, которые с появлением национального парка могут потерять свой нелегальный бизнес.

«Именно они взбаламутили народ рассказами о том, что местным жителям запретят ходить в лес, или о том, что на территории нацпарка настроят коттеджей для москвичей. Эти места от поселка Память Парижской Коммуны до Макарьева являются настоящей браконьерской вольницей. Там никогда не было никаких надзорных органов, а излюбленным орудием лова является сеть. С появлением парка надзор за этой территорией будет усилен, поэтому браконьеры всячески стараются помешать этому. На общественные слушания в Работках пришли более 120 человек, которые заявили, что они не хотят отдавать москвичам свою малую родину. Хорошо, что люди заступаются за свою землю. Плохо, что они делают это, не разобравшись в ситуации», — отметил эколог.

Он также рассказал, что на проектируемой территории национального парка сейчас есть делянки, арендуемые десятью лесозаготовителями, но со всеми предпринимателями предварительно договорились о том, что они временно приостановят вырубку леса на участках, попадающих в границы парка.

После того как парк будет создан, с лесопользователями будут уточнять и согласовывать границы арендуемых участков.

Андрей Репин