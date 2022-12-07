В Ростове-на-Дону произошел пожар в старинном доходном доме Парамонова

В подвале доходного дома Парамонова в Ростове-на-Дону произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. Историческое здание находится по адресу: ул. Социалистическая, 128. Огонь охватил площадь в 150 кв. м около 13:50 мск. В 15:27 было ликвидировано открытое горение, а в 16:55 пожар был полностью потушен.

Четырехэтажный дом купца Ивана Парамонова на Социалистической был построен в 1910-х годах. Здание было признано аварийным в мае 2022-го. Однако по заявке городского движения «МойФасад» региональный комитет по охране культурного наследия решил внести здание в перечень объектов культурного наследия. В сентябре дом был расселен.

Как заявила «Ъ» координатор «МойФасад» Елена Чернышева, здание обладает большой исторической ценностью. «Дом рядом снесли, это здание тоже готовили под снос. Но его внесли в реестр памятников, однако, возможно, кому-то очень нужен этот участок»,— прокомментировала госпожа Чернышева.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону