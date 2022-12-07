На Кубани объем выданных потребительских кредитов сократился почти вдвое

С января по октябрь 2022 года банки выдали кубанцам потребкредитов на сумму 70,7 млрд руб. Это на 39,2% ниже уровня прошлого года за аналогичный период. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

При этом по объему выданных в январе—октябре 2022 года потребительских займов Краснодарский край вошел в пятерку ведущих регионов страны по этому показателю. Лидером стала Москва (263,6 млрд руб.), на втором месте Московская область (156,5 млрд руб.). Третье и четвертое место разделили Санкт-Петербург (107,3 млрд руб.) и Свердловская область (77,5 млрд руб.).

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе—октябре 2022 года было выдано кредитов на покупку потребительских товаров на сумму 2,19 трлн руб., или на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе—октябре 2021 года — 3,69 трлн руб.).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, ситуация с выдачей потребкредитов в текущем году схожа с карантинной весной 2020 года. В обоих случаях вслед за весенним падением наблюдается тенденция к восстановлению сегмента потребительского кредитования. «Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают пандемийному 2020 году. При этом в целом банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан и выдают потребкредиты тем из них, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне»,— отметил господин Волков.

Дмитрий Нестеренко

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