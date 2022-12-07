Тридцать эпизодов у одного премьера

Суд отправил под домашний арест бывшего председателя правительства Кемеровской области 53-летнего Вячеслава Телегина, которому вменяют в вину 30 эпизодов мошенничества. Выдвинутые обвинения касаются периода его работы на посту главы Ленинск-Кузнецкого городского округа. Чиновнику, по предварительным данным, инкриминируется хищение из городской казны почти 73 млн руб. Необходимость держать экс-главу облправительства в СИЗО следствие мотивировало тем, что он может скрыться. Супруга Вячеслава Телегина просила отпустить мужа под домашний арест или залог в размере 15 млн руб. В судебном процессе бывший чиновник заявил, что не согласен с предъявленным обвинением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Сегодня Центральный райсуд Кемерово рассмотрел ходатайство Следственного комитета РФ (СКР) о заключении под стражу Вячеслава Телегина, возглавлявшего до августа 2022 года правительство Кузбасса.

Господина Телегина задержали еще в субботу, 3 декабря. 5 декабря сотрудники регионального управления СКР обратились в суд с прошением о заключении его в СИЗО. Суд отложил слушания на 7 декабря, продлив обвиняемому срок задержания на 72 часа. Сегодня стороны вернулись к обсуждению вопроса о мере пресечения. Адвокаты, следователь и прокурор просили провести процесс в закрытом от СМИ режиме, но судья Инна Михайленко им в этом отказала.

Из материалов, представленных следствием в суд, стало известно, что обвинения, выдвинутые против экс-чиновника, касаются периода его работы в должности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа. Якобы по инициативе Вячеслава Телегина были заключены незаконные, по версии следствия, муниципальные контракты с местной строительной компанией, фактически подконтрольной ему.

Речь в договорах шла об обустройстве в 2014–2018 годах инженерных сетей. Следствие считает, что при выполнении этих контрактов из городской казны было похищено почти 73 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция — десять лет лишения свободы), оно насчитывает 30 эпизодов. В деле помимо Вячеслава Телегина фигурируют четыре человека, двое находятся в СИЗО, еще двое — под подпиской о невыезде.

Необходимость содержать экс-чиновника за решеткой правоохранители мотивировали тем, он может попытаться скрыться, использовать свои связи в органах власти, чтобы препятствовать следствию или оказать давление на свидетелей. В подтверждение довода о том, что экс-глава кабмина Кузбасса сохранил влияние и после отставки, следователь привел тот факт, что нынешнее руководство Ленинска-Кузнецкого трижды отказывалось от иска о возмещении ущерба, но после разъяснений следствия все-таки заявило его. При этом силовики просили этапировать экс-главу кабмина Кузбасса в СИЗО Новокузнецка.

Сторона защиты утверждала, что доводы следствия не подтверждены доказательствами. Трое адвокатов бывшего высокопоставленного чиновника просили избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения. Супруга Вячеслава Телегина, присутствовавшая на заседании, просила отпустить мужа под домашний арест или залог в размере 15 млн руб., который обеспечит его явку к следователю.

Затем суд предоставил слово Вячеславу Телегину.

Бывший чиновник заявил о необоснованности обвинений. По его словам, если бы он хотел скрыться, то сделал бы это давно, поскольку уголовное дело было возбуждено несколько месяцев назад.

Кроме того, мужчина отметил, что ему запрещен на два года выезд за границу, так как, работая в правительстве региона, он имел доступ к секретным документам. «Никакого давления не оказывал и не собираюсь, никуда убегать не собираюсь, моя задача — защитить честь свою и своей семьи»,— заявил Вячеслав Телегин и добавил, что ему нужно помогать своим детям в подготовке к экзаменам.

Председательствующая на процессе Инна Михайленко отказала следствию и отправила чиновника под домашний арест до 3 февраля 2023 года. Ему запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Вячеслав Телегин родился в 1969 году Ленинске-Кузнецком, у него три высших образования: в 2007 году он окончил Кемеровский госуниверситет по специальности «финансы и кредит», в 2010 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по специальности «менеджмент». Трудовую деятельность Вячеслав Телегин начал в 1987 году поверхностным горнорабочим, затем — учеником подземного электрослесаря шахты имени Е. Ярославского. В 2009 году поступил на муниципальную службу. С 2010 по 2018 год Вячеслав Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа. В 2018 году чиновника назначили заместителем губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Кемеровской области, в 2020 году он занял пост председателя регионального правительства. 5 августа 2022 года Вячеслав Телегин ушел в отставку по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

Игорь Лавренков, Константин Воронов, Новосибирск